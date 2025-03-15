15 Mart evde bakım maaşı yatan iller: 2025 Evde bakım maaşları yatmaya başladı mı, ne zaman yatacak?

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından ödenen evde bakım maaşı, 2025 yılı itibarıyla 10 bin 125 liraya yükseltildi. Ödemeler, illere göre farklı tarihlerde hesaplara aktarılırken, hak sahipleri mart ayı ödemelerinin yatıp yatmadığını araştırıyor. Geçmiş yıllarda bayram dönemlerinde bazı sosyal yardımların öne çekilmesi nedeniyle, evde bakım maaşlarının erken ödenip ödenmeyeceği merak ediliyor. Peki, 2025 Mart ayı evde bakım maaşı yattı mı, ödemeler ne zaman yapılacak? İşte detaylar…

1 /5 Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından sağlanan evde bakım maaşı ödemeleri, Mart ayında da hak sahiplerinin hesaplarına yatırılmaya başladı. İllere göre farklı tarihlerde gerçekleşen ödemeler, genellikle ay ortasında başlayıp ay sonuna kadar tamamlanıyor. Ramazan Bayramı’nın yaklaşması nedeniyle ödemelerin erkene çekilip çekilmeyeceği merak konusu olurken, hak sahipleri e-Devlet üzerinden ödeme bilgilerini sorgulayabiliyor.

2 /5 MART AYI EVDE BAKIM MAAŞI ÖDEMELERİ ÖNE Mİ ÇEKİLDİ? Mart ayı evde bakım aylıkları ödemeleri, normal ödeme programında yatırılacak. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından ödemelerin erken yatacağına ilişkin bir açıklama bulunmuyor.

3 /5 Ödemeler, 15’i ile 31’i arasında hesaplara aktarılacak. İllere göre ödemeler farklı tarihlerde yatırılacak. Evde bakım maaşının hesaplarda olup olmadığını kontrol etmek isteyenler ise e-Devlet üzerinden T.C. kimlik numarası ve şifreleriyle sorgulama yapabilirler.

4 /5 YILDA İKİ KEZ ARTIŞ GÖSTERİYOR Evde bakım maaşı bir yılda toplam 12 kez yatırılıyor. Memur maaşı katsayı oranlarına göre hesaplanan evde bakım maaşı tekrar Temmuz’da artış gösterecek. Memur aylıkları enflasyona göre belirlendiğinden evde bakım maaşı artışı bu orana göre artacak.