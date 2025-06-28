15 Temmuz özel sektöre ve kamuya tatil mi? 2025 Demokrasi ve Millî Birlik Günü’nde hangi kurumlar açık?

Resmi tatil günleri, hem öğrenciler hem de çalışanlar tarafından yakından takip ediliyor. 15-16 Temmuz 2016 tarihlerinde yaşanan ve milletin kararlılığıyla bertaraf edilen darbe girişimi, her yıl 15 Temmuz'da demokrasiye sahip çıkanların anısıyla hatırlanıyor. Demokrasi ve Millî Birlik Günü olarak ilan edilen bu özel tarih, 2025 yılında salı gününe denk geliyor. Bu anlamlı günde, kamu kurumlarının ve özel sektörün çalışma düzeni ise merak konusu. Vatandaşlar, hangi kurumların açık olacağını, hangilerinin kapalı kalacağını araştırıyor. Peki 15 Temmuz’da kimler için tatil var, detaylar neler?