15 Temmuz özel sektöre ve kamuya tatil mi? 2025 Demokrasi ve Millî Birlik Günü’nde hangi kurumlar açık?

Her yıl 15 Temmuz’da ülke genelinde Demokrasi ve Millî Birlik Günü anmaları düzenleniyor. 2016'daki darbe girişiminin hafızalardaki yeri hâlâ tazeyken, bu anlamlı gün resmi tatil statüsünde bulunuyor. 2025 yılında 15 Temmuz, salı gününe denk geliyor. Bu da çalışanlar ve öğrenciler açısından, özellikle tatil olup olmayacağı sorusunu gündeme getiriyor. Peki 15 Temmuz’da kamu ve özel sektör tatil mi? Hangi kurumlar kapalı olacak?
Resmi tatil günleri, hem öğrenciler hem de çalışanlar tarafından yakından takip ediliyor. 15-16 Temmuz 2016 tarihlerinde yaşanan ve milletin kararlılığıyla bertaraf edilen darbe girişimi, her yıl 15 Temmuz'da demokrasiye sahip çıkanların anısıyla hatırlanıyor. Demokrasi ve Millî Birlik Günü olarak ilan edilen bu özel tarih, 2025 yılında salı gününe denk geliyor. Bu anlamlı günde, kamu kurumlarının ve özel sektörün çalışma düzeni ise merak konusu. Vatandaşlar, hangi kurumların açık olacağını, hangilerinin kapalı kalacağını araştırıyor. Peki 15 Temmuz’da kimler için tatil var, detaylar neler?
15 TEMMUZ ÖZEL SEKTÖR VE KAMU ÇALIŞANLARINA TATİL Mİ?
Kamu kurumlarında çalışan memur ve personel 15 Temmuz’da resmi izinli sayılıyor. Ancak özel sektör çalışanları için durum net bir çizgide değil. Tatil olup olmayacağı işverenin inisiyatifine bağlı. Bazı özel şirketler bu günü ücretli izin sayarken, bazıları normal mesai düzenine devam ediyor.
15 TEMMUZ’DA HANGİ KURUMLAR KAPALI?
Kapalı Olacaklar:
Bankalar, noterler (nöbetçi noterler hariç), devlet hastaneleri, aile sağlığı merkezleri, PTT şubeleri, adliyeler, kamu üniversiteleri, resmi okullar ve Borsa İstanbul.
Açık Olabilecekler:
Nöbetçi eczaneler ve bazı noterler sınırlı hizmet verebilir. Özel hastaneler, alışveriş merkezleri ve market zincirleri ise genellikle açık olur.