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Tarih verildi! 16 yaş altına sosyal medya yasağı geliyor

Tarih verildi! 16 yaş altına sosyal medya yasağı geliyor

12:5328/01/2025, Salı
Yeni Şafak
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Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, 16 yaş altındaki çocukların sosyal medya kullanımını sınırlamayı amaçlayan düzenlemenin bu yıl yapılacağını, çalışmanın üç bakanlığın ortak çalışması olacağını söyledi.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, sosyal medya düzenlemesiyle ilgili önemli detayları paylaştı. Bakan, 16 yaş altındaki kullanıcıların sosyal medya kullanımını sınırlamayı amaçlayan düzenlemenin bu yıl içinde tamamlanacağını ve sürecin Aile ve Sosyal Hizmetler, Adalet ve İçişleri Bakanlıklarıyla ortaklaşa yürütüldüğünü açıkladı.

Uraloğlu, düzenleme sürecinin Aile ve Sosyal Hizmetler, Adalet ve İçişleri Bakanlıkları ve diğer kurumlarla koordinasyon içinde yürütüldüğünü ifade etti. Çocuklara sosyal medya kullanımının sınırlandırılması konusunun dünya genelinde de tartışıldığına dikkati çeken Uraloğlu, dünyada 13 ve 16 yaş sınırlarının konuşulduğunu, kendilerinin ise 16 yaş sınırı üzerinde durduklarını söyledi.

“Düzenleme bu yıl tamamlanır”


“Çocuklarımızı koruma refleksiyle bazı çalışmalar yapıyoruz” diyen Abdulkadir Uraloğlu, 16 yaşın üstündeki çocukların sosyal medyaya erişimine müsaade etmek istediklerini ve söz konusu düzenlemenin bu yıl tamamlanacağını belirterek şöyle konuştu:


“Bu süreci, Aile ve Sosyal Hizmetler, Adalet ve İçişleri bakanlıkları ile ilgili diğer kurumlarla yürütüyoruz. Dünyada 13 ve 16 yaş konuşuluyor, bizim üzerinde durduğumuz 16 yaştır. Buna yönelik çocuklarımızı koruma refleksiyle bazı çalışmalar yapıyoruz. 16 yaşındaki çocuklarımız daha çok eğitime ve gelişime odaklansın. Çocuklarımızın kendini yönetebileceği bir yaştan sonra kendi inisiyatiflerine kalsın istiyoruz. 16 yaşın üstündeki çocuklarımızın sosyal medyaya erişimine müsaade edelim istiyoruz, bu yıl tamamlarız.”



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