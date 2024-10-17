17 Ekim 2024 İUP (TYP) maaşları ne zaman yatar? İŞKUR İUP maaşları ne zaman yatacak, bugün yatar mı?

İŞKUR tarafından yürütülen İUP, işsiz bireylerin istihdam edilebilirliklerini artırmayı hedefleyen bir eğitim ve rehberlik programıdır. Programın ilk maaş dönemi yaklaştıkça, katılımcılar İUP maaşlarının ne zaman yatacağı konusunda merak içerisinde. İUP, katılımcıların mevcut işgücü piyasasına uyum sağlamalarını kolaylaştırırken, mesleki becerilerini de geliştirmeyi amaçlıyor. Peki, 17 Ekim 2024 İUP (TYP) maaşları ne zaman yatar? İUP maaşları ne zaman yatacak, bugün yatar mı?

1 /7 İUP maaşları, Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) tarafından hesaplara yatırılacak. Peki,17 Ekim 2024 İUP (TYP) maaşları ne zaman yatar? İUP maaşları ne zaman yatacak, bugün yatar mı?

2 /7 İUP MAAŞLARI NE ZAMAN YATACAK? İşgücü Uyum Programı (İUP) kapsamında çalışanların maaşlarının ne zaman yatacağına dair net bir tarih henüz açıklanmış değil. Ancak, maaş ödemelerinin önümüzdeki günlerde hesaplara yatırılması bekleniyor.

3 /7 İlgili kurumlar, bu konuyla ilgili resmi bir açıklama yapacaklarını duyurdu. Ödemeler, programda çalışılan gün sayısına göre hesaplanmakta olup, Ekim ayından itibaren maaşlarda artış yapılacağı ve aylık miktarın 12 bin TL'ye çıkarılacağı belirtiliyor​

4 /7 İUP’un Amacı ve İşleyişi Mesleki Eğitim: Program, işsiz bireylere teorik ve uygulamalı derslerle mesleki eğitim verir. Eğitim sürecinde bireylerin becerileri geliştirilir ve onların istihdam edilebilirlikleri artırılır.

5 /7 Maddi Destek: Eğitim süresince katılımcılara cep harçlığı olarak maddi destek sağlanır. Bu sayede işsiz bireylerin geçimlerini sağlamalarına katkıda bulunulur.

6 /7 İstihdam Sağlama: Eğitimi tamamlayan bireyler, iş gücü piyasasında ihtiyaç duyulan niteliklere uygun olarak istihdam edilme şansına sahip olur.