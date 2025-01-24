1991-2016 Sigorta başlangıcı olanlara müjde! Prim gününü artırıp en az 1 yıl erken emeklilik

Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK), erken emeklilik hayali kuran milyonlarca çalışan için yeni düzenlemeler üzerinde çalışıyor. Emeklilik yaşını beklemeden çalışma hayatını noktalamak isteyenler, "Nasıl erkenden emekli olabilirim?" sorusuna yanıt arıyor. Erkekler için askerlik borçlanması, kadınlar için doğum borçlanması gibi avantajların yanı sıra malulen emeklilik ve ağır işlerde çalışanlara tanınan yıpranma hakkı gibi birçok yöntem dikkat çekiyor. İşte erken emeklilikle ilgili tüm detaylar...