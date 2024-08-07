1996 1999 2001 sigorta başlangıcına erken emeklilik formülü sıralandı! 2024 yılına göre kadın-erkek yaş, gün tablosu....

12.5 YIL PRİMLE EMEKLİLİK

SSK'lılar için Yeni Şartlar: 8 Eylül 1999 ile 30 Nisan 2008 tarihleri arasında sigortalı olanlar için prim gün şartı 4500'e yükseltildi. Bu, yaklaşık 12.5 yıl prim ödeme anlamına geliyor. Ayrıca, 25 yıl sigortalı kalmış olmak ve ilgili yaş sınırını doldurmuş olmak gerekiyor.