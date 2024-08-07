1996 1999 2001 sigorta başlangıcına erken emeklilik formülü sıralandı! 2024 yılına göre kadın-erkek yaş, gün tablosu....

Erken emeklilik hakkı, sigorta primi ödeme koşulları ve sigorta başlangıçlarına bağlı olarak değişiklik yapılmaktadır. 1999 yılından sonra sigorta primi ödemeye başlayan bireyler, genellikle daha yüksek emeklilik yaşlarına tabi tutulurken, 1999 yılı öncesinde sigorta primi ödemeye devam eden daha erken yaşlarda emeklilik fırsatına sahip olabilir. Bu durum, emeklilik sırasında sigortanın primi ödeme geçmişi ve başlangıçlarının kapsamı vurgulanıyor.
Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK), yapılan düzenlemeler sigorta sözleşmesi primi ödeme başlangıcı ekleniyorne göre emeklilik yaşını ve gerekli prim gününü değiştiriyor. Bu nedenle emeklilik planları oluşturulurken yaş ve prim gün sayıları planlamaları büyük önemsenecek. Sigorta başlangıç tarihi, emeklilik yaşını ve prim gün sayısını etkileyerek, ayrılma süreçlerini doğrudan gerçekleştirebilir.
Az prim günü olanlar için emeklilik hayali artık daha erişilebilir hale geliyor. Sigorta başlangıcına ve bağlı olunan kuruma göre değişen yeni düzenlemeler 10, 12.5 ve 15 yıl primle emekli olma imkanı sunuyor. Peki, bu yeni sistemle kimler, nasıl emekli olabilecek?
10 YIL PRİMİ OLANLARA EMEKLİLİK FIRSATI
EYT Kapsamında Emeklilik: 8 Eylül 1999 ve öncesinde sigorta girişi olan SSK'lılar için kısmi emeklilik kapısı aralanıyor.
Bu gruptakiler 3600 prim gününü tamamlayıp, ilgili yaş sınırına ulaştıklarında emekli olabiliyor.
Özellikle kadınlar 50, erkekler ise 55 yaşını doldurduklarında emeklilik hakları devreye giriyor. Bu sürecin sonunda emekli aylığı, üç şartın son gerçekleştiği tarihe göre hesaplanıyor.
Tarım İşçilerine Özel İmkanlar: Tarım işçileri için ise 15 yıl sigortalılık ve 3600 prim günü şartı bulunuyor.
1984'ten itibaren tarım sektöründe çalışanlar sosyal güvenlik kapsamına alındı ve yaş sınırı olmaksızın emekli olma hakkı tanındı.
2008 sosyal güvenlik reformundan önce bu haklara sahip olan tarım işçileri, EYT düzenlemesiyle de avantajlarını koruyor.
12.5 YIL PRİMLE EMEKLİLİK
SSK'lılar için Yeni Şartlar: 8 Eylül 1999 ile 30 Nisan 2008 tarihleri arasında sigortalı olanlar için prim gün şartı 4500'e yükseltildi. Bu, yaklaşık 12.5 yıl prim ödeme anlamına geliyor. Ayrıca, 25 yıl sigortalı kalmış olmak ve ilgili yaş sınırını doldurmuş olmak gerekiyor.