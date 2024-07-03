"2024 4C Emekli Sandığı memur emeklisi enflasyon farkı ne zaman yatacak?" sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. SSK, Bağ-Kur ve memur emekli zammı ile memur maaş zammı, refah payı ve seyyanen zam hariç olarak belirlendi. Haziran ayı TÜFE verilerinin ardından Temmuz 2024'te alınacak emekli maaşı ve memur Temmuz maaş zammı soruları, 6 aylık enflasyon farkının netleşmesiyle yanıt buldu. İşte yeni emekli maaşları ve %10 toplu sözleşme dahil meslek meslek memur maaşları tablosu…
Haziran ayı enflasyon rakamlarının açıklanmasıyla birlikte, memur zammı ve emekli kök maaş zammı belli oldu. 6 aylık enflasyon farkı ve %10 toplu sözleşme zammıyla memurların ve memur emeklilerinin Temmuz-Ocak dönemi için maaşı belirlendi. SSK ve Bağ-Kur en düşük emekli maaşı düzenlemesi içinse gözler ekonomi yönetimine çevrildi. İşte zamlı maaşların ödeneceği tarihler ve Temmuz 2024 zammı haberinin detayları…
HAZİRAN AYI ENFLASYONU TÜİK TARAFINDAN AÇIKLANDI
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) bugün Haziran ayı enflasyon rakamlarını duyurdu. Buna göre enflasyon aylık bazda yüzde 1,64 , yıllık bazda 71,60 ise yüzde olarak açıklandı. Böylece 6 aylık enflasyon rakamları da netleşti.
6 AYLIK ENFLASYON FARKI NE OLDU?
Açıklanan veriler ışığında zam oranları şöyle oldu:
6 aylık enflasyon: Yüzde 24.73
6 aylık SSK, Bağ-Kur emekli zammı: Yüzde 24.73
6 aylık memur enflasyon farkı: Yüzde 8.46
6 aylık memur toplu sözleşme zammı: Yüzde 10
6 aylık enflasyon farkı dahil zam oranı: Yüzde 19.31
İŞTE SSK, BAĞ-KUR EMEKLİ KÖK MAAŞ ZAMMI (TEMMUZ 2024)
Bağ-Kur (Esnaf) - 10.178 TL’den -12.695 TL
Bağ-Kur (Tarım) - 8.089 TL’den -10.089 TL
SSK (2000 öncesi) - 11.367 TL’den - 14.178 TL
SSK (2000 sonrası) - 7.047’den - 8.789 TL
EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI İÇİN GÖZLER EKONOMİ YÖNETİMİNDE
10 bin TL olarak uygulanan en düşük emekli maaşı düzenlemesi için henüz bir açıklama gelmedi. Beklenti en az 6 aylık enflasyon oranında bir artış yapılması
Eğer bu senaryo gerçekleşirse en düşük emekli maaşının 12.500 ila 15.000 TL arasında bir rakamda yeniden belirlenebileceği dile getiriliyor. En düşük emekli maaşı düzenlemesi için de Meclis düzenlemesi gerekiyor.
MEMUR VE MEMUR EMEKLİSİ TEMMUZ 2024 MAAŞLARI
En düşük memur emekli maaşı - 14.740 TL -17.586 TL
En düşük memur maaşı: 32.860 TL’den - 39.205 TL
Bekar memur: 30.372 TL’den – 36.236 TL
MEMUR MAAŞ FARKLARI NE ZAMAN YATACAK?
Ödeme takvimi için henüz açıklama gelmedi. Geldiği anda detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz.