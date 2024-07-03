EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI İÇİN GÖZLER EKONOMİ YÖNETİMİNDE

10 bin TL olarak uygulanan en düşük emekli maaşı düzenlemesi için henüz bir açıklama gelmedi. Beklenti en az 6 aylık enflasyon oranında bir artış yapılması