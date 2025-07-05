2025 Temmuz bedelli askerlik ücreti kaç TL'ye yükseldi? Bedelli askerlik zammı belli oldu

Bedelli askerlik zammı için gözler enflasyon verilerindeydi. Ocak ayında yapılan zamla birlikte bedelli askerlik ücreti 243 bin liraydı. Yeni rakam haziran ayı enflasyon rakamına göre yeniden belirlendi. Peki temmuz zammı ardından Bvedelli askerlik ücreti ne kadar oldu?
2025 Temmuz ayına ilişkin 6 aylık enflasyon farkının açıklanmasıyla birlikte memur ve emekli memurların maaşlarına uygulanacak zam oranı netleşti. Bu artış, memur maaş katsayısına bağlı olarak hesaplanan bedelli askerlik ücretini de doğrudan etkiledi. Temmuz zammıyla birlikte bedelli askerlik ücreti de yeniden belirlendi ve artış oranı belli oldu. Peki, 2025 Temmuz ayı itibarıyla bedelli askerlik ücreti kaç TL oldu, yapılan zam oranı ne kadar? İşte, zam sonrası güncel bedelli askerlik tutarı ve detaylar...
2025 TEMMUZ ZAMLI BEDELLİ ASKERLİK ÜCRETİ NE KADAR OLDU?
Ocak-Haziran 6 aylık enflasyon belli oldu ve bu kapsamda memur ve emekli memur maaşları da açıklandı; memur ve memur emeklileri yüzde 15,57 zam alacak. Bu oranla birlikte bedelli askerlik ücretinin 243 bin 35 liradan 280 bin 875 TL'ye çıkması bekleniyor. Milli Savunma Bakanlığı da ilerleyen günlerde bedelli askerliğe ilişkin rakamı açıklayacak.
BEDELLİ ASKERLİK NASIL HESAPLANIYOR?
Bedelli askerlik ücreti memur maaş katsayısına göre hesaplanıyor. Örneğin; 2024 Aralık ayında Temmuz-Aralık enflasyonun açıklanmasıyla memur ve emekli memurlara yüzde 11,55 oranında zam yapıldı. Bu oranla birlikte bedelli askerlik ücreti 217 bin 871 liradan 243 bin TL'ye çıktı.
Ocak-Haziran arası enflasyonun belirlenmesi ile emekli ve memur maaş zam oranı da netleşecek böylece bu oranda bedelli askerlik ücretine zam gelecek.
BEDELLİ ASKERLİK ÜCRETİ YATIRMA İŞLEMİ NASIL YAPILIR?
Başvuru şartlarını taşıyan yükümlüler ödemelerini, peşin olarak Vakıfbank, Ziraat Bankası, Halkbank, Vakıf Katılım Bankası, Ziraat Katılım Bankası, Emlak Katılım Bankası, Defterdarlıklar veya Malmüdürlüklerine T.C. Kimlik Numarası beyan ederek yatırabileceklerdir.