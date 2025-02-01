2025 TOKİ BAŞVURU E-DEVLET EKRANI: TOKİ 250 bin sosyal konut başvurusu ne zaman, şartları neler? 2+1, 3+1 ve 4+1

TOKİ, ev sahibi olmak isteyen vatandaşlar için yeni bir fırsat sunuyor. İstanbul, Ankara, İzmir ve Samsun başta olmak üzere birçok şehirde hayata geçirilecek proje kapsamında 2+1, 3+1 ve 4+1 daireler uygun ödeme koşullarıyla satışa çıkacak. Düşük gelirli aileleri ev sahibi yapmayı amaçlayan projeye ilişkin detaylar, Bakan Kurum’un açıklamalarıyla netleşiyor. Peki, TOKİ 250 bin konut başvuruları başladı mı, şartlar neler? İşte ödeme planı ve başvuru süreciyle ilgili detaylar…
TOKİ, Cumhuriyet tarihinin en büyük toplu konut seferberliğini başlatıyor. Düşük gelirli aileleri ev sahibi yapmayı hedefleyen proje kapsamında, 81 ilde 2+1, 3+1 ve 4+1 daireler uygun ödeme seçenekleriyle satışa sunulacak. Konuyla ilgili detaylı açıklamalar Bakan Kurum tarafından yapıldı. Peki, TOKİ 250 bin konut başvuruları ne zaman başlayacak? İşte başvuru süreci ve tüm detaylar…
BAKAN KURUM'DAN TOKİ 250 BİN KONUT PROJESİ AÇIKLAMASI
Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut hamlesi olan "250 Bin Sosyal Konut Projesi" kapsamında tüm konutların ihale tarihleri açıklandı. Bugün Kütahya'nın Altıntaş İlçesi'ndeki konutların ihalesiyle başlayan süreç Haziran 2025'te tamamlanması planlanıyor.
Projeyle ilgili sosyal medya hesabından paylaşım yapan Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum şu ifadeleri kullandı: Asrın felaketi sonrası öncelikli gündemimiz hep 11 şehrimiz oldu. İlk Evim İlk İş Yerim projemizde biraz yavaşladık ama hiç durmadık. Ekim ayı itibarıyla 88 bin 743 konutun ihalesini tamamladık, 24 bin 343 konutun hak sahiplerini belirledik. Şimdi deprem bölgesinde verdiğimiz sözleri tek tek yerine getirirken, Cumhuriyet tarihimizin en büyük sosyal konut hamlesiyle de dar gelirli vatandaşlarımızı sıcak yuvalarına kavuşturmak için yeni takvimimizi oluşturduk. İlk ihalesini de bugün gerçekleştirdik. Sözünü verdiğimiz her şeyi yaptık, yapmaya devam edeceğiz.
TOKİ KONUTLARI NEREYE YAPILACAK?
İhaleye çıkılan 165 bin 55 sosyal konutun 128 bin 378'i büyükşehirlerde yapılacak. Konutların büyük çoğunluğu sırasıyla İstanbul, Ankara ve İzmir'de inşa edilecek.
İstanbul'un Arnavutköy, Tuzla, Esenler, Silivri ilçelerinde 48 bin 416, Ankara'nın Çamlıdere, Ayaş, Kahramankazan, Kızılcahamam, Bala, Mamak, Sincan, Nallıhan, Gölbaşı, Etimesgut ilçelerinde 13 bin 646, İzmir'in Merkez, Bergama, Kınık, Aliağa, Güzelbahçe, Kemalpaşa, Dikili, Menemen, Tire, Karaburun, Urla, Torbalı ilçelerinde 11 bin 325 konut yapılacak.
"Antalya'nın Merkez, İbradı, Gazipaşa, Kaş, Demre, Akseki, Manavgat, Korkuteli, Alanya, Kemer, Finike ilçelerinde 6 bin 799; Aydın'ın Karpuzlu, Bozdoğan, Yazıkent, Didim, İncirliova, Söke, Germencik ilçelerinde 682; Balıkesir'in Sındırgı, Bigadiç, Dursunbey, Susurluk, Savaştepe, Havran, Balya, Marmara, Çınarlı, Ayvalık, Bandırma ilçelerinde 2 bin 339; Bursa'nın Karacabey, Harmancık, Yenişehir, Orhaneli, Büyükorhan, Keles, İnegöl, Mustafakemalpaşa, Kestel ilçelerinde 6 bin 305; Denizli'nin Merkez, Acıpayam, Çal, Kale, Serinhisar, Beyağaç, Honaz, Babadağ, Bozkurt, Çardak, Tavas ilçelerinde 2 bin 300; Erzurum'un Merkez, İspir, Şenkaya, Pasinler, Horasan, Narman, Çat, Olur ilçelerinde 1349; Eskişehir'in Merkez, Mihalgazi, Günyüzü, Mahmudiye, Han, Seyitgazi ilçelerinde 2 bin 394; Kayseri'nin Merkez, Akkışla, İncesu Özvatan, Yahyalı ilçelerinde 2 bin 711; Kocaeli'nin Dilovası ilçesinde 1150; Konya'nın Merkez, Kulu, Akşehir, Kadınhanı, Doğanhisar, Ereğli, Karapınar, Ilgın, Bozkır, Çeltik, Beyşehir, Çumra, Hadim ilçelerinde 5 bin 300; Manisa'nın Akhisar, Yunusemre, Salihli, Saruhanlı, Gördes, Kırkağaç, Soma, Alaşehir, Şehzadeler ilçelerinde 3 bin 334; Mardin'in Artuklu, Dargeçit, Mazıdağı, Yeşilli,
İHALE TAKVİMİ AÇIKLANDI!
Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut hamlesi olan 250 Bin Sosyal Konut Projesi kapsamında tüm konutların ihale tarihleri belli oldu.
Yerel ve yatay mimari anlayışla inşa edilecek olan konutlarla dar gelirli vatandaşlar ev sahip olmaya devam edecek.
Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut projesinde; konutlar sıfır atık uyumlu, enerji verimli, iklim dostu malzemelerle yapılacak. Konut projelerinin tamamında yenilenebilir enerji sistemleri kullanılacak.
TOKİ 250 BİN KONUT PROJESİ İSTANBUL BAŞVURU TARİHLERİ NE ZAMAN?
TOKİ 250 bin konut projesi İstanbul için başvuru işlemleri henüz başlamadı.
Konuya ilişkin tarihler açıklandığında haberimize ekleyeceğiz.
TOKİ 250 BİN KONUT ÖDEME PLANI
TOKİ 250 bin konut projesinin başvuruları başladığında ödeme planına ilişkin bilgilerin de duyurulması bekleniyor. Konuya ilişkin bir gelişme yaşandığında haberimize ekleyeceğiz.
YENİLENEBİLİR ENERJİ SİSTEMLERİ KULLANILACAK
250 Bin Sosyal Konut Projesi kapsamındaki tüm konutlar, yerel ve yatay mimari anlayışla inşa edilecek. Konutlar, sıfır atık uyumlu, enerji verimli, iklim dostu malzemelerle yapılacak. Konut projelerinin tamamında yenilenebilir enerji sistemleri kullanılacak.