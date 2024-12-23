2025'e girerken yatırımcıların en merak ettiği sorulardan biri şüphesiz ki hangi yatırım aracının daha karlı olacağı. Altın, dolar ve borsa gibi klasik yatırım araçlarının yanı sıra kripto paralar ve diğer alternatif yatırım araçları da gündemde. Ancak bu kadar çok seçenek arasında doğru kararı vermek oldukça zor. Peki 2025'in gözde yatırım aracı hangisi altın mı, dolar mı, borsa mı? İşte detaylar.

1 /7 Yeni yılda yatırım araçlarının hareketliliği, hem küresel hem de yerel ekonomik dinamiklerle şekillenecek. Altın, dolar, ve borsa, yatırımcıların başlıca odak noktaları olmaya devam ediyor. İşte bu üç temel yatırım aracındaki olası trendler ve 2025 yılı beklentileri:

2 /7 2025'te altın yükselir mi düşer mi? Altın, geleneksel olarak belirsizlik dönemlerinde tercih edilen bir yatırım aracı. Küresel jeopolitik risklerin ve ekonomik yavaşlamanın etkisiyle altına talep artabilir. ABD Merkez Bankası’nın (Fed) faiz politikası, altın fiyatlarında önemli bir rol oynar.

3 /7 Faizler yüksek kalmaya devam ederse altın baskılanabilir, ancak faiz düşüşü beklentisi altına talebi artırabilir. Altının ons fiyatında dalgalanmalar olsa da, uzun vadede yukarı yönlü hareketlerin devam edebileceği öngörülüyor.

4 /7 2025'te dolar ne olur, yükselir mi düşer mi? 2025’te Fed'in enflasyon ve büyüme verilerine göre faiz kararları, doların seyrinde belirleyici olacak. Türkiye’deki enflasyon ve faiz oranlarına bağlı olarak dolar/TL kurunda oynaklık devam edebilir.

5 /7 Dolar, rezerv para statüsünü koruduğu sürece güçlü kalmaya devam edebilir, ancak alternatif rezerv para arayışları doların uzun vadeli pozisyonunu etkileyebilir.

6 /7 2025'te borsa ne olur? ABD, Avrupa ve Asya borsalarındaki gelişmeler, Borsa İstanbul gibi yerel borsalara da yön verir. Özellikle teknoloji ve yenilenebilir enerji sektörlerindeki hisse senetleri, global borsalarda ön planda olabilir. Yerli yatırımcıların artan ilgisi ve şirketlerin büyüme potansiyeli, BIST endeksini destekleyebilir.