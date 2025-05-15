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2025’TE EN ÇOK SATAN TABLET MARKALARI AÇIKLANDI: Apple mı zirvede yoksa Samsung mu?

2025’TE EN ÇOK SATAN TABLET MARKALARI AÇIKLANDI: Apple mı zirvede yoksa Samsung mu?

10:4215/05/2025, Perşembe
Yeni Şafak
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2025 yılının ilk çeyreğine ilişkin tablet satış verileri açıklandı. En çok satan tablet markaları belli olurken, Apple yine zirvedeki yerini korudu. Samsung ve Huawei ise pazardaki güçlü varlığını sürdürmeye devam etti. Peki, listede başka hangi markalar var?

Tabletler, telefonlar ve bilgisayarlar kadar tercih edilmeseler de hâlâ milyonlarca kişinin hayatını kolaylaştırıyor. Peki, dünya çapında en çok hangi marka tablet satıyor? Canalys’ten gelen bir araştırma bu konuyu aydınlattı.

APPLE, TABLET PAZARINDA LİDERLİĞİ BIRAKMIYOR

Yılın ilk çeyreğinde tablet satışlarının %37,3’ü Apple markasına ait oldu. Bu oran, Apple’ın sektördeki liderliğini pekiştirdiğini ve kullanıcıların iPad modellerine olan ilgisinin sürdüğünü ortaya koydu.


SAMSUNG İKİNCİ SIRADA

Apple’ı %18 pazar payı ile Samsung takip etti. Samsung, Android işletim sistemine sahip Galaxy Tab serisiyle kullanıcıların gözdesi olmaya devam ediyor.


HUAWEI, XİAOMİ VE LENOVO İLK 5’TE YER ALDI

İlk çeyrek satış verilerine göre, diğer öne çıkan markalar ise şu şekilde sıralandı:

• Huawei: %8,3

• Xiaomi: %6,9

• Lenovo: %6,5

Bu markalar, özellikle uygun fiyatlı ve yüksek performanslı modelleriyle dikkat çekiyor.


“DİĞER” MARKALAR TOPLAMDA %22,9 PAYA SAHİP

Listeye girmeyen markalar “Diğer” kategorisinde toplanırken, bu grup %22,9’luk önemli bir pazar payına sahip. Bu da alternatif markaların kullanıcılar tarafından ciddi oranda tercih edildiğini gösteriyor.


TABLET PAZARINDA REKABET ARTIYOR

2025’in ilk çeyrek verileri, tablet pazarındaki rekabetin hız kesmeden devam ettiğini gözler önüne serdi. Apple, Samsung ve Huawei gibi devlerin yanında yükselişe geçen Çinli markalar da dikkat çekiyor.


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