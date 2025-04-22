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23 Nisan konulu şiirler 2025: 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'na özel, anlamlı, kısa, uzun 1,2,3,4,5,6 kıtalık kıtalık 23 Nisan ile ilgili şiirler

23 Nisan konulu şiirler 2025: 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'na özel, anlamlı, kısa, uzun 1,2,3,4,5,6 kıtalık kıtalık 23 Nisan ile ilgili şiirler

Tuğba Güner
13:1122/04/2025, Salı
G: 22/04/2025, Salı
Yeni Şafak
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23 Nisan şiirleri için seçenekleri haberimizde derledik. Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı her yıl 23 Nisan tarihinde ülke genelinde kutlanıyor. Ulu önder Mustafa Kemal Atatürk’ün çocuklara armağanı olan bu milli bayrama az zaman kala 23 Nisan şiirleri aratılıyor. 23 Nisan şiirleri 2-3-4-5-6 kıtalık seçenekleriyle özellikle ilkokul, ortaokul ve lise öğrencilerinin gündeminde. İşte 2 kıta, 3 kıta, 4 kıta en güzel, en anlamlı, uzun ve kısa 23 Nisan Çocuk Bayramı için şiirleri...

23 Nisan şiirleri, Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı öncesinde ilkokul 1.,2. ve 3. sınıf öğrencileri tarafından yoğun şekilde araştırılıyor. Rengarenk kıyafetleri ile sahnelere çıkan çocuklar 23 Nisan Çocuk Bayramı için şiirler okuyacak.23 Nisan ilkokul, ortaokul ve okul öncesi öğrencileri tarafından kutlanıyor, şenlikler düzenleniyor, şiirler okunuyor. Kısa, uzun, coşkulu 23 Nisan şiirleri.

23 NİSAN ULUSAL EGEMENLİK VE ÇOCUK BAYRAMI ŞİİRLERİ 2025


23 NİSAN


Sevinçliyiz hepimiz,

Taştı bugün neşemiz.

Eğleniriz, güleriz,

Geldi 23 Nisan.

Süsleriz biz her yanı,

Geldi çocuk bayramı.

Atatürk'ün armağanı,

Yaşa 23 Nisan.


HAKKI ERCAN












23 NİSAN GÜNÜ

Bayram yapar çocuklar,

23 Nisan günü

Büyük bir sevinç kaplar,

Bütün yurdun üstünü

Bin dokuz yüz yirmide

Duyuldu halkın sesi

Açıldı bu tarihte

Büyük Millet Meclisi

Bugün edildi ilân

Yeni bir Türk devleti

Bundan, 23 Nisan

Sevindirir milleti

İ. Hakkı SUNAT




23 NİSAN ŞİİRLERİ


23 NİSAN


Vatan tehlikedeydi,Atatürk karar verdi:

Vatanı kurtaracak yine millettir dedi.

Ankara'da bir meclis toplayıp kurmak için

Günlerce,haftalarca çalıştı için için.

İşte bugün kuruldu Büyük Millet Meclisi.

Ankara'dan yükseldi milletin gür sesi.

Çocuklar,tarihten bir altın yapraktır bugün.

Gönlümüzde kalmasın artık,ne gam ne hüzün.

Çocuklar bayram yapın,sevinin ve haykırın.

Engel denen her şeyi gücünüzle siz kırın.

Çocuklar biliniz ki siz koca bir cihansınız.

Vatanın her yerinden fışkıran volkansınız.

Doğan güneş sizindir,yıldızla ay sizindir.

(Artık özgürlük sizin,gelecek sizindir.)

Ey gün yüzlü çocuklar!

( "Çalışın,öğünün ve kendinize güvenin.")

Hayatta durak yoktur;daima ileri!

Coşkun bir rüzgâr gibi ufukları aşın.

Göğsünüz kanasa da akmasın göz yaşınız.

(Okulda,derste,sırada çalış azimle,hırsla.)

Temiz olsun kalbiniz,aydın olsun kafanız.

Şen olsun,kutlu olsun bayramınız.


Uluğ TURANLIOĞLU






23 NİSAN ŞİİRLERİ 2025


23 NİSAN


Dün sabah anneciğim

Öperek, dedi: Uyan

Bugün senin bayramın,

Kalk, bak süslendi her yan.

Baktım her taraf süslü,

Sokaklar dolu insan.

Dedim: Anne bu neden

Dedi: 23 Nisan.

Temel bayrammış, inan

Kutlu olsun kardeşim

Geldi 23 Nisan.


R. Gökalp ARKIN













23 NİSAN ŞİİRLERİ İÇİN EN GÜZEL SEÇENEKLER


23 NİSAN BİR ARMAĞAN


Sanki her tarafta var bir düğün.

Çünkü, en şerefli en mutlu gün.

Bugün yirmi üç nisan,

Hep neşeyle doluyor insan.

İşte, bugün bir meclis kuruldu,

Sonra hemen padişah kovuldu.

Bugün yirmi üç nisan,

Hep neşeyle doluyor insan.

Bugün, Atatürk'ten bir armağan,

Yoksa, tutsak olurduk sen inan.

Bugün yirmi üç nisan,

Hep neşeyle doluyor insan.

Saip EGÜZ














2-3-4 KITALIK 23 NİSAN ŞİİRLERİ


DÜNYA ÇOCUK YILINDA -1- (BEHÇET NECATİGİL)

Bütün çocuklar

Yokluk bilmesinler

Et, şeker, süt bulsunlar

Giyimli, tok ve rahat

Gitsinler okullara

Sınıflarını geçsinler.

Büyükler biraz daha yorulsun

Onlar da büyüsünler

Onlar da mesut olsunlar

Geçti, kaç savaş ezikliği

Çocukları düşünsünler

Çocuklar iyi gün görsünler.



23 NİSAN BİR ARMAĞAN


Sanki her tarafta var bir düğün.

Çünkü, en şerefli en mutlu gün.

Bugün yirmi üç Nisan,

Hep neşeyle doluyor insan.

İşte, bugün bir meclis kuruldu,

Sonra hemen padişah kovuldu.

Bugün yirmi üç Nisan,

Hep neşeyle doluyor insan.

Bugün, Atatürk'ten bir armağan,

Yoksa, tutsak olurduk sen inan.

Bugün yirmi üç Nisan,

Hep neşeyle doluyor insan.

Saip EGÜZ

















23 NİSAN BİR ARMAĞAN

Sanki her tarafta var bir düğün.

Çünkü, en şerefli en mutlu gün.

Bugün yirmi üç Nisan,

Hep neşeyle doluyor insan.

İşte, bugün bir meclis kuruldu,

Sonra hemen padişah kovuldu.

Bugün yirmi üç Nisan,

Hep neşeyle doluyor insan.

Bugün, Atatürk'ten bir armağan,

Yoksa, tutsak olurduk sen inan.

Bugün yirmi üç Nisan,

Hep neşeyle doluyor insan.

Saip EGÜZ

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