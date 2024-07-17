En düşük emekli maaşı 12.500 TL olarak belirlendi. Bugün itibarıyla, yüzde 24,73 zamlı SSK emekli maaş ödemeleri başladı. Temmuz 2024 zamlı Bağ-Kur emekli maaş ödemeleri ise 25 Temmuz’da yapılacak. Ancak, yüzde 19,31 zam alan Emekli Sandığı emeklileri, SGK’nın yayımlayacağı ek ödeme takvimini bekleyecek. Peki, hangi emekli ne kadar maaş alacak? 4A, 4B ve 4C ödeme takvimi ve Temmuz 2024 zamlı maaş tablosu merak ediliyor.

1 / 12 6 aylık enflasyon farkı sonrasında 4A, 4B ve 4C emekli maaş zammı, 16 milyon kişi için netleşmiş durumda. En düşük emekli maaşı Temmuz 2024 itibarıyla 12.500 TL olarak belirlendi. SSK ve Bağ-Kur zamlı emekli maaş ödemeleri için belirlenen tarihler geldi çattı. İşte emeklilerin maaş ödeme takvimi...

2 / 12 YÜZDE 24,73 ZAMLI AYLIKLAR İÇİN HESAPLARI KONTROL EDİN! Haziran ayı enflasyonu sonrası SSK ve Bağ-Kur emekli zammı yüzde 27,73, memur emekli zammı da yüzde 19,31 olarak netleşmişti. Bu kapsamda Bağ-Kur esnaf emekli maaşı 10.178 TL’den 12.695 TL’ye, Bağ-Kur tarım emekli maaşı 8.089 TL’den -10.089 TL’ye, 2000 öncesi SSK emekli maaşı 11.367 TL’den 14.178 TL’ye ve SSK 2000 sonrası emekli maaşı da 7.047’den 8.789 TL’ye yükselmişti.

3 / 12 Burada 12.500 TL'nin altında kalan tüm maaşlar bu rakama tamamlanacak. Yeni düzenlemeden 3,7 milyon kişi yararlanacak.

4 / 12 En düşük memur emekli maaşı da 14.740 TL’den 17.586 TL’ye çıktı. Şimdi tüm gözler Temmuz 2024 emekli maaş ödeme tarihlerine çevrildi. Milyonlar için zamlı ödemeler yarın itibarıyla hesaplara geçiyor. Bağ-Kur emeklileri ise 25 Temmuz’da ödemelerini alacak.

5 / 12 MEMUR EMEKLİSİNE EK ÖDEME NE ZAMAN? Emekli Sandığı emeklileri bu ayki maaşlarını ayın 1’inde zamsız olarak almıştı. Memurlar dün itibarıyla zamlı aylıklarını almaya başlarken, memur emeklileri Sosyal Güvenlik Kurumu’nun açıklayacağı ek ödeme takvimini bekliyor. Takvimin ise ay bitmeden duyurulması bekleniyor.

6 / 12 EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI ALANLARA DA EK ÖDEME YAPILACAK En düşük emekli maaşının yükseltilmesi sonrası belirlenen 12.500 TL rakamın altında kalan maaşlar için de ek bir ödeme gerçekleştirilecek. Emekliye ek zammın yasalaşmasının ardından ek ödeme takvimi SGK tarafından açıklanacak.

7 / 12 4A SSK EMEKLİ MAAŞLARI ÖDEME TARİHLERİ • Tahsis numarası son rakamı 9 olanlar ayın 17'sinde • Tahsis numarası son rakamı 7 olanlar ayın 18'inde • Tahsis numarası son rakamı 5 olanlar ayın 19'unda • Tahsis numarası son rakamı 3 olanlar ayın 20'sinde • Tahsis numarası son rakamı 1 olanlar ayın 21'sinde

8 / 12 • Tahsis numarası son rakamı 8 olanlar ayın 22'sinde • Tahsis numarası son rakamı 6 olanlar ayın 23'ünde • Tahsis numarası son rakamı 4 olanlar ayın 24'ünde • Tahsis numarası son rakamı 2 olanlar ayın 25'inde • Tahsis numarası son rakamı 0 olanlar ayın 26'sında yapılıyor.

9 / 12 4B BAĞ-KUR EMEKLİ MAAŞLARI ÖDEME TAKVİMİ • Tahsis numarası son rakamı 9,7 ve 5 olanlar ayın 25'inde • Tahsis numarası son rakamı 3, 1 olanlar ayın 26'sında • Tahsis numarası son rakamı 8, 6 ve 4 olanlar ayın 27'sinde • Tahsis numarası son rakamı 2 ve 0 olanlar her ayın 28'inde emekli maaşlarını alırlar.

10 / 12 4C EMEKLİ SANDIĞI MAAŞI ÖDEME TARİHLERİ Emekli Sandığı maaşlarının ödeme günü aşağıdaki gibidir. Söz konusu günler; cumartesiye denk geldiğinde ödeme cuma, pazar gününe rastladığında pazartesi günü yapılır. Şubat, Mayıs, Ağustos, Kasım aylarında aylık alan birinci gruptakiler; • Doğum tarihleri 00–40 arasında olanlar maaşlarını Ayın 1. gününde • Doğum tarihleri 41–46 arasında olanlar maaşlarını Ayın 2. gününde • Doğum tarihleri 47–49 arasında olanlar maaşlarını Ayın 3. gününde • Doğum tarihleri 50–53 arasında olanlar maaşlarını Ayın 4. gününde • Doğum tarihleri 54–99 arasında olanlar maaşlarını Ayın 5. gününde

11 / 12 Mart, Haziran, Eylül, Aralık aylarında aylık alan ikinci gruptakiler; • Doğum tarihleri 00–22 arasında olanlar maaşlarını Ayın 1. gününde • Doğum tarihleri 23–28 arasında olanlar maaşlarını Ayın 2. gününde • Doğum tarihleri 29–48 arasında olanlar maaşlarını Ayın 3. gününde • Doğum tarihleri 49–54 arasında olanlar maaşlarını Ayın 4. gününde • Doğum tarihleri 54–99 arasında olanlar maaşlarını Ayın 5. gününde