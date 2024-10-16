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28 Ekim Tatil mi? 28 Ekim Yarım Gün mü, Tam Gün mü?

28 Ekim Tatil mi? 28 Ekim Yarım Gün mü, Tam Gün mü?

15:2716/10/2024, Çarşamba
Yeni Şafak
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29 Ekim Cumhuriyet Bayramı bu yıl salı gününe denk geliyor. 29 Ekim'de okullar tatil mi? ve 28 Ekim yarım gün mü? soruları birçok öğrenci ve veli tarafından araştırılıyor. 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'na sayılı günler kaldı. Peki, 29 Ekim'de okullar tatil mi? ve 28 Ekim yarım gün mü? Detaylar haberimizde…

28 Ekim Tatil mi? 28 Ekim Yarım Gün mü?


28 Ekim, Türkiye Cumhuriyeti'nin Cumhuriyet Bayramı arifesi olarak her yıl yarım gün resmi tatil olarak kutlanır. 2024 yılı için de 28 Ekim Pazartesi günü okullar ve kamu kurumları yarım gün açık olacak. Öğleden sonra ise resmi tatil başlayacak.

Bu kapsamda, kamu çalışanları ve öğrenciler öğleden sonra tatil yapacaklar. Tam gün tatil ise 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nda gerçekleşecek. Dolayısıyla, 28 Ekim 2024'te sabah saatlerinde okullar ve devlet daireleri açık olacak, ancak öğleden sonra tatil başlayacaktır. 28 Ekim'de çalışan özel sektör çalışanları yarım gün, 29 Ekim'de çalışanlar ise tam gün ek mesai alabilecek.

2024 RESMİ TATİL TAKVİMİ


Yılbaşı: 1 Ocak 2024 Pazartesi

Ramazan Bayramı Arefe (Öğleden Sonra): 9 Nisan 2024 Salı

Ramazan Bayramı 1. Gün: 10 Nisan 2024 Çarşamba

Ramazan Bayramı 2. Gün: 11 Nisan 2024 Perşembe

Ramazan Bayramı 3. Gün: 12 Nisan 2024 Cuma

Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı: 23 Nisan Salı






Emek ve Dayanışma Günü: 1 Mayıs Çarşamba

Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı: 19 Mayıs Pazar

Kurban Bayramı Arefe (Öğleden Sonra): 15 Haziran 2024 Cumartesi

Kurban Bayramı 1. Gün: 16 Haziran 2024 Pazar

Kurban Bayramı 2. Gün: 17 Haziran 2024 Pazartesi

Kurban Bayramı 3. Gün: 18 Haziran 2024 Salı

Kurban Bayramı 4. Gün: 19 Haziran 2024 Çarşamba






Demokrasi ve Milli Birlik Günü: 15 Temmuz 2024 Pazartesi

Zafer Bayramı: 30 Ağustos 2024 Cuma

Cumhuriyet Bayramı: 29 Ekim 2024 Salı


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