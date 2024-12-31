Yılbaşı gecesi 31 Aralık Salı gününe denk geliyor. Yeni yılın hafta içine denk gelmesiyle birlikte gözler PTT çalışma saatlerine çevrildi. PTT, dini ve milli bayramlarda resmi tatil olduğu için kapalı oluyor. Peki 31 Aralık’ta PTT’ler açık mı, kapalı mı, tam gün mü yarım gün mü?
31 Aralık'ta kargoların ve PTT'nin çalışma saatleri araştırılıyor. Yeni yılın girecek olmasıyla birlikte vatandaşların aklındaki sorulardan bir tanesi de 31 Aralık’ta PTT’ler açık mı, çalışıyor mu? oldu. Postanede işi olanlar, bugün PTT’nin tam gün mü yoksa yarım gün mü çalışacağı merak konusu. Peki 31 Aralık’ta PTT’ler açık mı, kapalı mı, tam gün mü yarım gün mü?
31 ARALIK PTT, KARGOLAR AÇIK MI?
Türkiye'de 31 Aralık günü resmi tatil değildir. 31 Aralık Salı günü resmi tatil olmadığı için PTT ve kargo şirketleri normal mesai saatlerine göre çalışmaya devam edecek.
PTT, normal mesai saatleri olan 8.30-17.30 saatleri arasında, kargo şirketler ise normal mesai saatleri olan 9.00-17.30/18.00 saatleri arasında faaliyetlerine devam edecek.
31 Aralık yılın son günü olduğu için birçok özel şirkette mesai saatleri kısaltılabilir veya çalışanlara izin verilebilir. Bu, tamamen iş yerinin inisiyatifine bağlıdır.
1 OCAK RESMİ TATİL Mİ?
1 Ocak (Yeni Yıl Günü) ise Türkiye'de resmi tatildir ve kamu kurumları, okullar ve birçok özel sektör işletmesi tatil olur. 31 Aralık'ta normal mesai düzeni geçerlidir.