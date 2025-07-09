4 yıllık zorunlu lise eğitiminin 2 yıla düşürülmesiyle ilgili bir çalışma olup olmadığına ilişkin soruya Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin’den cevap geldi. Bakan Yusuf Tekin, "Bu konuda kamuoyunda bir talep olursa biz de ilgili birimlerimizle beraber oturur değerlendiririz" dedi. Eğitim-Bir-Sen, zorunlu eğitim ile ilgili anket yaptırmıştı. Öğretmenlerin yüzde 93,8’i, okul yöneticilerinin yüzde 97,1’i, öğrencilerin yüzde 78,5’i ve velilerin yüzde 78,8’i mevcut 12 yıllık zorunlu eğitimin son dört yılında değişiklik yapılması gerektiğini savunmuştu. Peki liselerde eğitim süresi düşecek mi? 4 yıllık zorunlu eğitim 2 yıla mı düşecek? İşte Bakan Tekin’in konuya ilişkin açıklamasının detayları.
Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, 4 yıllık zorunlu lise eğitiminin 2 yıla düşürüleceği iddiaları hakkında, AK Parti'nin TBMM grup toplantısı öncesi açıklamada bulundu. Bakan Tekin, konuyla ilgili "Türkiye'deki beklentilere bakıyoruz, kamuoyundaki tartışmaları izliyoruz. Bu konuda kamuoyunda bir talep olursa biz de ilgili birimlerimizle beraber oturur değerlendiririz" dedi.
Liselerde eğitim süresi düşecek mi? 4 yıllık zorunlu eğitim 2 yıla mı düşecek?
4 yıllık zorunlu lise eğitiminin 2 yıla düşürülmesiyle ilgili bir çalışma olup olmadığı sorusuna cevap veren Tekin, "Türkiye'de ortalama eğitim süresiyle ilgili rakamlara bakıyoruz, uluslararası göstergelere bakıyoruz, Türkiye'deki beklentilere bakıyoruz, kamuoyundaki tartışmaları izliyoruz. Bu konuda kamuoyunda bir talep olursa biz de ilgili birimlerimizle beraber oturur değerlendiririz.
Nihayetinde bu yasama organının yetkisinde. Biz de değerlendirmelerimizi yasama organına bildiririz. Ama şu anda biz sadece kamuoyundaki tartışmaları sizler gibi izliyoruz, raporları okuyoruz. Bu raporlardaki ifadeleri bilim insanları, akademisyen ve öğretmen arkadaşlarımız, bakanlıktaki ilgili birimler değerlendiriyorlar. En son bir karara varırsak bu kararı ilgili siyasi mekanizmalarla paylaşırız" dedi.
Memur-Sen Genel Merkezi'nde açıklamalarda bulunan Yalçın, “Türkiye’de Zorunlu Eğitim Sistemi’ne Yönelik Saha Araştırması”nın 81 ilde, öğretmenler, yöneticiler, lise öğrencileri ve velilerden oluşan 36 bin 118 kişiyle yapıldığını belirtti. Türkiye Gazetesi’nin haberine göre, araştırma zorunlu eğitimin son dört yılını yani lise dönemini mercek altına aldı.
Memur-Sen ve Eğitim-Bir-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, 36 binden fazla katılımcıyla gerçekleştirilen geniş kapsamlı araştırmanın sonuçlarını kamuoyuyla paylaştı. Araştırmaya göre, liselerde “2 yıl zorunlu, 2 yıl isteğe bağlı” modelini savunanların oranı dikkat çekici düzeyde.
Yalçın, lise eğitimine ilişkin en fazla desteği gören modellerin “2+2” (2 yıl zorunlu, 2 yıl isteğe bağlı) ve “3+1” (3 yıl zorunlu, 1 yıl isteğe bağlı) sistemler olduğunu aktardı. “2+2” modelini destekleyenlerin oranı öğrencilerde yüzde 38,9’a kadar çıkarken, öğretmenlerde bu oran yüzde 34,5 olarak kaydedildi.
“3+1” modeline ise öğrencilerin yüzde 31,4’ü, öğretmenlerin ise yüzde 18’i destek verdi. Mevcut “4 yıl zorunlu” sistemine olan destek ise oldukça düşük: Öğrencilerde yalnızca yüzde 9,8.
Katılımcıların büyük bir kısmı zorunlu eğitim süresinin uzunluğunun, öğrencilerin iş hayatına erken atılmasını engellediğini ve ara eleman ihtiyacını karşılamadığını düşünüyor. Öğretmenlerin yüzde 83,7’si, yöneticilerin yüzde 90,2’si, velilerin ise yüzde 68,9’u bu görüşü paylaştı. Ayrıca eğitim süresinin uzunluğu, okul terki riskini de artırıyor. Bu görüşe öğrencilerin yüzde 67,2’si, öğretmenlerin yüzde 70’i katıldı.
Araştırma, lise son sınıfın da önemli bir sorun alanı olduğunu ortaya koydu. Katılımcıların büyük bölümü son sınıfın üniversite hazırlık veya kariyer planlama yılı olması gerektiğini belirtti. Öğrencilerin yüzde 92,3’ü, öğretmenlerin yüzde 90,4’ü bu yönde görüş bildirdi.