Yalçın, lise eğitimine ilişkin en fazla desteği gören modellerin “2+2” (2 yıl zorunlu, 2 yıl isteğe bağlı) ve “3+1” (3 yıl zorunlu, 1 yıl isteğe bağlı) sistemler olduğunu aktardı. “2+2” modelini destekleyenlerin oranı öğrencilerde yüzde 38,9’a kadar çıkarken, öğretmenlerde bu oran yüzde 34,5 olarak kaydedildi.

“3+1” modeline ise öğrencilerin yüzde 31,4’ü, öğretmenlerin ise yüzde 18’i destek verdi. Mevcut “4 yıl zorunlu” sistemine olan destek ise oldukça düşük: Öğrencilerde yalnızca yüzde 9,8.