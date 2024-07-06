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65 yaş aylığı ne kadar zam geldi? Temmuz'da yaşlılık maaşı kaç TL oldu? İşte güncelenen rakam

09:27 - 6/07/2024 Cumartesi
Güncelleme: 09:27 - 6/07/2024 Cumartesi
Yeni Şafak

65 yaş aylığı, Haziran ayı enflasyon oranının açıklanmasıyla belli oldu. Yaşlılık aylığı, şartları sağlayan ve 65 yaşını doldurmuş olanlara Bakanlıkça ödeniyor. 65 yaş aylığı, memur maaş zammına göre şekilleniyor. Milyonlarca memur ve emeklinin alacağı enflasyon farkı ile 65 maaşlarında da artış oldu. Temmuz emekli ve memur maaşı ile beraber yaşlılık maaşı ne kadar, kaç TL oldu? İşte yeni 65 aş aylığı maaşı...

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Milyonlarca vatandaşı yakından ilgilendiren memur zammı, haziran ayı enflasyon rakamlarının açıklanmasının ardından belli oldu. Engelli aylığı, kıdem tazminatı tavanı, bedelli askerlik, evde bakım yardımı da bu değişikliklerden etkilendi. Peki, 65 yaş aylığı 2024 Temmuz zammı ne kadar oldu? Yaşlılık maaşına ne kadar zam geldi? İşte detaylar...

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2024 TEMMUZ AYI 65 YAŞ AYLIĞI NE KADAR OLDU?


65 yaş aylığı 3 bin 504 TL’den 4 bin 180 TL’ye yükseldi.



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YAŞLILIK MAAŞINI KİMLER ALABİLİYOR?


65 yaşını doldurmuş olan,

Sosyal Güvenlik Kurumundan (SSK, Emekli Sandığı, BAĞ-KUR) gelir ve aylık hakkından yararlanmayan,


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Sosyal Güvenlik Kurumuna prim ödemeyen,


2022 sayılı Kanunda belirtilen muhtaçlık sınırından az geliri olan ve bu durumu Valiliklerce/Kaymakamlıklarca tespit edilen kişiler 65 yaş aylığına başvuru yapabilir.

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TEMMUZ ZAMMI NE KADAR OLDU?


İlk 6 ay için yüzde 15 sözleşme zammı alan memur ve memur emeklileri yüzde 8,4enflasyon farkına hak kazandı. Yılın ikinci yarısında alacakları yüzde 10'luk sözleşme zammı eklendiğinde zam oranı yüzde 19,3'ü buldu. 


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Veriye göre memur ve memur emeklileri yüzde 19.31, SSK, Bağ-Kur, tarım emeklisi, dul ve yetim maaşlarına yüzde 24,73 oranında zam yapıldı.

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MEMUR MAAŞI TEMMUZ ZAMMI NE KADAR OLACAK?


Kalem kalem memur maaşlarını derledik. Maaşlar dereceye göre farklılık gösteriyor.

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