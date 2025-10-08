İslam Memiş'ten sert düşüş uyarısı

Finans Analisti İslam Memiş, altın piyasası ile ilgili olarak yatırımcılara net mesajlar verdi: "Uluslararası piyasalarda değerli metaller tarafındaki yükselişler dün de devam etti. Hem ons altın hem de gram altın yeni bir rekor denemesi yaptı ve 7 haftadır yükseliş trendinde. Şu anda güne biraz daha yatay, biraz daha satıcılı başladığını gözlemliyoruz. 4.000 dolar seviyesinde bir ons altın var karşımızda. Her zaman olduğu gibi altın tarafında mesafeli duruşumu tekrar sürdürmeye devam ediyorum. Benim alabileceğim fiyatlar değil. Bu yüzden kar satışlarını beklemek, düzeltme hareketlerini beklemek daha mantıklı."