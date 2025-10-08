Altın fiyatları yükselişini sürdürüyor. Dün altının ons fiyatındaki yükselişe paralel değer kazanan gram altın günü yüzde 0,3 artışla 5 bin 307 liradan tamamlamıştı. Gram altın bugün ise üst üste yeni rekorunu kırdı. Çeyrek altın 9 bin 260 liradan, cumhuriyet altını 36 bin 920 liradan satılıyor. İşte 8 Ekim gram altın fiyatı.
Altın fiyatları yükselişini sürdürüyor. Gram altın 5 bin 400 lirayı aşarken, çeyrek altın 9 bin 500 liraya doğru ilerliyor. ABD Merkez Bankasına (Fed) dair devam eden faiz indirim beklentileri, merkez bankalarının altın alımlarına devam etmesi, dolara talebin azalması hali hazırda altın fiyatlarını etkileyen faktörler arasında yer alıyor. Peki gram altın ne kadar? İşte güncel fiyatlar.
8 Ekim gram altın fiyatı ne kadar?
Dün altının ons fiyatındaki yükselişe paralel değer kazanan gram altın günü yüzde 0,3 artışla 5 bin 307 liradan tamamladı. Güne yükselişle başlayan gram altın, saat 09.30 itibarıyla önceki kapanışın yüzde 1,1 üstünde 5 bin 420 lira seviyesinde bulunuyor.
Çeyrek altın, cumhuriyet altını ne kadar?
Çeyrek altın 9 bin 324 liradan, cumhuriyet altını 37 bin 550 liradan satılıyor.
Altının onsu bugün 4 bin 38 doları test ederek rekor kırmasının ardından, şu dakikalarda dünkü kapanışın yüzde 1,1 üstünde 4 bin 26 dolar seviyesinde seyrediyor.
Artan ekonomik ve jeopolitik belirsizliklerden dolayı yatırımcıların ve fonların güvenli liman varlıklara yönelmesiyle altın fiyatları rekor kırmaya devam ediyor.
ABD Merkez Bankasına (Fed) dair devam eden faiz indirim beklentileri, merkez bankalarının altın alımlarına devam etmesi, dolara talebin azalması hali hazırda altın fiyatlarını etkileyen faktörler arasında yer alıyor.
Analistler bugün yurt içinde finansal yatırım araçlarının reel getiri oranlarının, yurt dışında ise Avro bölgesinde ECB Başkanı Lagarde'ın konuşmasının ve ABD'de haftalık mortgage başvurularının takip edileceğini kaydetti.
ABD'de federal hükümetin kapanması sebebiyle bugün kamu kurumlarına ait veri akışının olmayacağını belirten analistler, teknik açıdan altının ons fiyatında 4 bin 100 doların direnç, 3 bin 900 doların ise destek konumunda olduğunu ifade etti.
İslam Memiş'ten sert düşüş uyarısı
Finans Analisti İslam Memiş, altın piyasası ile ilgili olarak yatırımcılara net mesajlar verdi: "Uluslararası piyasalarda değerli metaller tarafındaki yükselişler dün de devam etti. Hem ons altın hem de gram altın yeni bir rekor denemesi yaptı ve 7 haftadır yükseliş trendinde. Şu anda güne biraz daha yatay, biraz daha satıcılı başladığını gözlemliyoruz. 4.000 dolar seviyesinde bir ons altın var karşımızda. Her zaman olduğu gibi altın tarafında mesafeli duruşumu tekrar sürdürmeye devam ediyorum. Benim alabileceğim fiyatlar değil. Bu yüzden kar satışlarını beklemek, düzeltme hareketlerini beklemek daha mantıklı."