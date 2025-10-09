Altın fiyatları Perşembe günü Asya işlemlerinde, Hamas ile İsrail arasında sağlanan ateşkes anlaşmasının ardından güvenli liman talebinin zayıflamasıyla birlikte hafif geriledi. Ancak altın, yatırımcıların temkinli duruşunu sürdürmesiyle birlikte yakın geçmişte gördüğü tarihi zirvelerin sadece biraz altında işlem görmeye devam etti. İşte Kapalıçarşı 9 Ekim gram altın fiyatı.
Altın fiyatları, Perşembe günü Asya piyasalarında, Orta Doğu'daki gerilimin hafiflemesi ve güvenli liman talebinin azalmasıyla birlikte sınırlı bir gerileme yaşadı. Buna rağmen, sarı metal son dönemde kaydettiği yüksek seviyelere yakın seyrini korumaya devam ediyor. Peki gram altın ne kadar? İşte 9 Ekim gram altın fiyatı.
9 Ekim gram altın fiyatı ne kadar?
Altın fiyatları, Çarşamba günü kaydettiği tarihi zirvenin ardından Perşembe günü geri çekildi. Ons altın 4.059 dolardan 4.038 dolara gerilerken, gram altın ise 5.443 TL’den 5.415 TL’ye düştü.
Çeyrek altın, cumhuriyet altını ne kadar?
Çeyrek altın 9 bin 246 liradan, cumhuriyet altını 36 bin 780 liradan satılıyor.
Jeopolitik gelişmeler, altın fiyatlarındaki dalgalanmanın en önemli unsuru oldu. İsrail ve Hamas arasında, ABD Başkanı Donald Trump’ın Gazze planı çerçevesinde ateşkes ve esir değişimi anlaşmasına varıldığı yönündeki haberler, piyasalardaki risk algısını azalttı ve güvenli liman talebini kısmen düşürdü.
ABD Merkez Bankası’nın (Fed) Eylül toplantısında iş gücü piyasasındaki risklerin faiz indirimi için gerekçe oluşturabileceği, ancak enflasyona karşı temkinli olunması gerektiği vurgusu da altın fiyatlarını etkileyen diğer faktör oldu. Piyasalar, Fed’in Ekim ve Aralık aylarında iki kez 25 baz puanlık faiz indirimi yapma olasılığını fiyatlarken, faiz indirimi beklentisi altına olan ilgiyi artırıyor.
Yılbaşından bu yana altın, jeopolitik belirsizlikler, merkez bankalarının alımları, altın destekli borsa yatırım fonlarına (ETF) artan talep ve zayıflayan ABD doları sayesinde yüzde 54 değer kazandı.
Diğer değerli metaller de tarihi zirvelerden sonra geriledi. Spot gümüş yüzde 0,1 düşüşle 48,83 dolara, platin yüzde 0,8 düşüşle 1.649,81 dolara, paladyum ise yüzde 0,1 kayıpla 1.447,81 dolara geriledi. Altın piyasasında yatırımcılar, küresel belirsizliklerin ve jeopolitik gelişmelerin seyrini yakından izlemeye devam ediyor.