ABD Merkez Bankası’nın (Fed) Eylül toplantısında iş gücü piyasasındaki risklerin faiz indirimi için gerekçe oluşturabileceği, ancak enflasyona karşı temkinli olunması gerektiği vurgusu da altın fiyatlarını etkileyen diğer faktör oldu. Piyasalar, Fed’in Ekim ve Aralık aylarında iki kez 25 baz puanlık faiz indirimi yapma olasılığını fiyatlarken, faiz indirimi beklentisi altına olan ilgiyi artırıyor.