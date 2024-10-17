Türkiye 81 il plaka kodları listesi şehirlerin tanıtımı açısından da önem taşıyor. Örneğin, İstanbul'un plaka kodu 34 iken, Ankara 06 plaka koduna sahiptir. Bu kodlar, hem araç sahipleri hem de trafikte yer alan diğer sürücüler için şehirlerarası bilgilendirici bir işlev görür. Plaka kodları aynı zamanda trafik denetimlerinde de önemli bir rol oynar ve bu sayede araçların kayıtlı olduğu iller hızlı bir şekilde tespit edilir. İşte il il 81 ilin araç plaka kodları...