Türkiye'deki plaka kodları, aracın hangi ile kayıtlı olduğunu gösteren iki basamaklı bir sayıdır. Kodlar, Türkiye'nin alfabetik sırasına göre atanmıştır. Araç plakalarında yer alan bu numaralar sayesinde bir aracın hangi şehirde kayıtlı olduğunu kolayca öğrenebiliriz. Peki 81 ilin plaka kodları nasıldır? Hangi ilin plaka kodu kaçtır? Hangi plaka nerenin? Bu soruların yanıtını aşağıdaki listeden bulabilirsiniz.
7 Eylül 1962 tarihinde yayımlanan yönetmelikte ülkemizde kullanılacak plaka kodları şehirlerin isimlerinin alfabetik sıralamasına göre numaralandırıldı. Peki hangi plaka kodu hangi şehrin? En çok aranan plaka hangisi? Türkiye 81 il plaka kodları listesi!
Adana plakası kaç?
Adana 01
Adıyaman plaka numarası kaç?
Adıyaman 02
Afyonkarahisar plakası numarası kaç?
Afyonkarahisar plakası 03
Ağrı plaka numarası kaç?
Ağrı'nın plakası 04
Amasya plaka numarası kaç?
Amasya 05
Ankara plaka numarası kaç?
Ankara 06
Antalya plaka numarası kaç?
Antalya 07
Artvin plakası kaç?
Artvin 08
Aydın plaka numarası kaç?
Aydın 09
Balıkesir plaka numarası kaç?
Balıkesir 10
Bilecik plakası kaç?
Bilecik 11
Bingöl plaka numarası kaç?
Bingöl 12
Bitlis plaka numarası kaç?
Bitlis 13
Bolu plaka numarası kaç?
Bolu 14
Burdur plaka numarası kaç?
Burdur 15
Bursa plaka numarası kaç?
Bursa 16
Çanakkale plaka numarası kaç?
Çanakkale 17
Çankırı plaka numarası kaç?
Çankırı 18
Çorum plaka numarası kaç?
Çorum 19
Denizli plaka numarası kaç?
Denizli 20
Diyarbakır plaka numarası kaç?
Diyarbakır 21
Edirne plaka numarası kaç?
Edirne 22
Elazığ plaka numarası kaç?
Elazığ 23
Erzincan plaka numarası kaç?
Erzincan 24
Erzurum plaka numarası kaç?
Erzurum 25
Eskişehir plaka numarası kaç?
Eskişehir 26
Gaziantep plaka numarası kaç?
Gaziantep 27
Giresun plaka numarası kaç?
Giresun 28
Gümüşhane plaka numarası kaç?
Gümüşhane 29
Hakkari plaka numarası kaç?
Hakkari 30
Hatay plaka numarası kaç?
Hatay 31
Isparta plaka numarası kaç?
Isparta 32
Mersin plakası kaç?
Mersin (İçel) 33
İstanbul plaka numarası kaç?
İstanbul 34
İzmir plakası kaç?
İzmir 35
Kars plakası kaç?
Kars 36
Kastamonu plakası kaç?
Kastamonu 37
Kayseri plaka numarası kaç?
Kayseri 38
Kırklareli plaka numarası kaç?
Kırklareli 39
Kırşehir plaka numarası kaç?
Kırşehir 40
Kocaeli plaka numarası kaç?
Kocaeli 41
Konya plaka numarası kaç?
Konya 42
Kütahya plaka numarası kaç?
Kütahya 43
Malatya plaka numarası kaç?
Malatya 44
Manisa plaka numarası kaç?
Manisa 45
Kahramanmaraş plaka numarası kaç?
Kahramanmaraş 46
Mardin plaka numarası kaç?
Mardin 47
Muğla plaka numarası kaç?
Muğla 48
Muş plaka numarası kaç?
Muş 49
Nevşehir plaka numarası kaç?
Nevşehir 50
Niğde plaka numarası kaç?
Niğde 51
Ordu plaka numarası kaç?
Ordu 52
Rize plaka numarası kaç?
Rize 53
Sakarya plaka numarası kaç?
Sakarya 54
Samsun plaka numarası kaç?
Samsun 55
Siirt plaka numarası kaç?
Siirt 56
Sinop plaka numarası kaç?
Sinop 57
Sivas plaka numarası kaç?
Sivas 58
Tekirdağ plaka numarası kaç?
Tekirdağ 59
Tokat plaka numarası kaç?
Tokat 60
Trabzon plaka numarası kaç?
Trabzon 61
Tunceli plaka numarası kaç?
Tunceli 62
Şanlıurfa plaka numarası kaç?
Şanlıurfa 63
Uşak plaka numarası kaç?
Uşak 64
Van plaka numarası kaç?
Van 65
Yozgat plaka numarası kaç?
Yozgat 66
Zonguldak plaka numarası kaç?
Zonguldak 67
Aksaray plaka numarası kaç?
Aksaray 68
Bayburt plaka numarası kaç?
Bayburt 69
Karaman plaka numarası kaç?
Karaman 70
Kırıkkale plaka numarası kaç?
Kırıkkale 71
Batman plaka numarası kaç?
Batman 72
Şırnak plaka numarası kaç?
Şırnak 73
Bartın plaka numarası kaç?
Bartın 74
Ardahan plaka numarası kaç?
Ardahan 75
Iğdır plaka numarası kaç?
Iğdır 76
Yalova plaka numarası kaç?
Yalova 77
Karabük plaka numarası kaç?
Karabük 78
Kilis plaka numarası kaç?
Kilis 79
Osmaniye plaka numarası kaç?
Osmaniye 80
Düzce plaka numarası kaç?
Düzce 81