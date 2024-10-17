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Türkiye 81 İl Plaka Kodları Listesi: Hangi ilin plaka kodu kaçtır?

Türkiye 81 İl Plaka Kodları Listesi: Hangi ilin plaka kodu kaçtır?

10:0017/10/2024, Perşembe
G: 17/10/2024, Perşembe
Yeni Şafak
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<p>Türkiye 81 il plaka kodları listesi şehirlerin tanıtımı açısından da önem taşıyor.&nbsp;Örneğin, İstanbul'un plaka kodu 34 iken, Ankara 06 plaka koduna sahiptir. Bu kodlar, hem araç sahipleri hem de trafikte yer alan diğer sürücüler için şehirlerarası bilgilendirici bir işlev görür. Plaka kodları aynı zamanda trafik denetimlerinde de önemli bir rol oynar ve bu sayede araçların kayıtlı olduğu iller hızlı bir şekilde tespit edilir. İşte il il 81 ilin araç plaka kodları...</p>
Türkiye 81 il plaka kodları listesi şehirlerin tanıtımı açısından da önem taşıyor. Örneğin, İstanbul'un plaka kodu 34 iken, Ankara 06 plaka koduna sahiptir. Bu kodlar, hem araç sahipleri hem de trafikte yer alan diğer sürücüler için şehirlerarası bilgilendirici bir işlev görür. Plaka kodları aynı zamanda trafik denetimlerinde de önemli bir rol oynar ve bu sayede araçların kayıtlı olduğu iller hızlı bir şekilde tespit edilir. İşte il il 81 ilin araç plaka kodları...

Türkiye'deki plaka kodları, aracın hangi ile kayıtlı olduğunu gösteren iki basamaklı bir sayıdır. Kodlar, Türkiye'nin alfabetik sırasına göre atanmıştır. Araç plakalarında yer alan bu numaralar sayesinde bir aracın hangi şehirde kayıtlı olduğunu kolayca öğrenebiliriz. Peki 81 ilin plaka kodları nasıldır? Hangi ilin plaka kodu kaçtır? Hangi plaka nerenin? Bu soruların yanıtını aşağıdaki listeden bulabilirsiniz.

7 Eylül 1962 tarihinde yayımlanan yönetmelikte ülkemizde kullanılacak plaka kodları şehirlerin isimlerinin alfabetik sıralamasına göre numaralandırıldı. Peki hangi plaka kodu hangi şehrin? En çok aranan plaka hangisi? Türkiye 81 il plaka kodları listesi!

Adana plakası kaç?


Adana 01

Adıyaman plaka numarası kaç?


Adıyaman 02

Afyonkarahisar plakası numarası kaç?


Afyonkarahisar plakası 03

Ağrı plaka numarası kaç?


Ağrı'nın plakası 04

Amasya plaka numarası kaç?


Amasya 05

Ankara plaka numarası kaç?


Ankara 06

Antalya plaka numarası kaç?


Antalya 07

Artvin plakası kaç?


Artvin 08

Aydın plaka numarası kaç?


Aydın 09

Balıkesir plaka numarası kaç?


Balıkesir 10

Bilecik plakası kaç?


Bilecik 11

Bingöl plaka numarası kaç?


Bingöl 12

Bitlis plaka numarası kaç?


Bitlis 13

Bolu plaka numarası kaç?

﻿

Bolu 14

Burdur plaka numarası kaç?


Burdur 15

Bursa plaka numarası kaç?


Bursa 16

Çanakkale plaka numarası kaç?


Çanakkale 17

Çankırı plaka numarası kaç?


Çankırı 18

Çorum plaka numarası kaç?


Çorum 19

Denizli plaka numarası kaç?


Denizli 20

Diyarbakır plaka numarası kaç?


Diyarbakır 21

Edirne plaka numarası kaç?


Edirne 22

Elazığ plaka numarası kaç?


Elazığ 23

Erzincan plaka numarası kaç?


Erzincan 24

﻿Erzurum plaka numarası kaç?


Erzurum 25


Eskişehir plaka numarası kaç?


Eskişehir 26

Gaziantep plaka numarası kaç?


Gaziantep 27

Giresun plaka numarası kaç?


Giresun 28

Gümüşhane plaka numarası kaç?


Gümüşhane 29

Hakkari plaka numarası kaç?


Hakkari 30

Hatay plaka numarası kaç?


Hatay 31

Isparta plaka numarası kaç?


Isparta 32

Mersin plakası kaç?


Mersin (İçel) 33

İstanbul plaka numarası kaç?


İstanbul 34

İzmir plakası kaç?


İzmir 35

Kars plakası kaç?


Kars 36

Kastamonu plakası kaç?


Kastamonu 37

Kayseri plaka numarası kaç?


Kayseri 38

Kırklareli plaka numarası kaç?


Kırklareli 39

Kırşehir plaka numarası kaç?


Kırşehir 40

Kocaeli plaka numarası kaç?


Kocaeli 41

Konya plaka numarası kaç?


Konya 42

Kütahya plaka numarası kaç?


Kütahya 43

Malatya plaka numarası kaç?


Malatya 44

Manisa plaka numarası kaç?


Manisa 45


Kahramanmaraş plaka numarası kaç?


Kahramanmaraş 46

Mardin plaka numarası kaç?


Mardin 47

Muğla plaka numarası kaç?


Muğla 48

Muş plaka numarası kaç?


Muş 49

Nevşehir plaka numarası kaç?


Nevşehir 50

Niğde plaka numarası kaç?


Niğde 51


Ordu plaka numarası kaç?


Ordu 52

Rize plaka numarası kaç?


Rize 53

Sakarya plaka numarası kaç?


Sakarya 54

Samsun plaka numarası kaç?


Samsun 55

Siirt plaka numarası kaç?


Siirt 56


Sinop plaka numarası kaç?


Sinop 57


Sivas plaka numarası kaç?


Sivas 58

Tekirdağ plaka numarası kaç?


Tekirdağ 59

Tokat plaka numarası kaç?


Tokat 60

Trabzon plaka numarası kaç?


Trabzon 61

Tunceli plaka numarası kaç?


Tunceli 62


Şanlıurfa plaka numarası kaç?


Şanlıurfa 63

Uşak plaka numarası kaç?


Uşak 64


Van plaka numarası kaç?


Van 65


Yozgat plaka numarası kaç?


Yozgat 66

Zonguldak plaka numarası kaç?


Zonguldak 67


Aksaray plaka numarası kaç?

﻿

Aksaray 68

Bayburt plaka numarası kaç?


Bayburt 69

Karaman plaka numarası kaç?


Karaman 70

Kırıkkale plaka numarası kaç?


Kırıkkale 71

Batman plaka numarası kaç?


Batman 72

Şırnak plaka numarası kaç?


Şırnak 73

Bartın plaka numarası kaç?


Bartın 74

Ardahan plaka numarası kaç?


Ardahan 75

Iğdır plaka numarası kaç?


Iğdır 76

Yalova plaka numarası kaç?


Yalova 77


Karabük plaka numarası kaç?


Karabük 78

Kilis plaka numarası kaç?


Kilis 79

Osmaniye plaka numarası kaç?


Osmaniye 80

Düzce plaka numarası kaç?


Düzce 81

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