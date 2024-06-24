"9. Yargı Paketi taslağı ve içeriği açıklandı mı, ne zaman çıkacak?" sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Adalet Bakanlığı ve Yılmaz Tunç'un yakın takibinde olan çalışmada cezasızlık algısını ortadan kaldırmaya yönelik düzenlemeler yer alacak. Başkan Erdoğan'ın da aktardığı üzere hali hazırda gündemde olan yargı paketi denetimli serbestlik, infaz düzenlemesi, genel af, arabuluculuk gibi pek çok konu başlığı ile araştırılıyor. Maddeler arasında casusluk suçunu işleyenlere, öğretmenlik mesleğine yönelik çalışmalar bekleniyor. İşte yeni yargı düzenlemesi için son gelişmeler...

1 / 8 9. Yargı Paketi içeriği, taslağı, maddeleri bir süredir en çok araştırılanlar arasında yer alıyor. TBMM gündeminde yer alan yargıda düzenlemeler kimleri kapsayacak hangi çalışmalar yürürlüğe girecek merak ediliyor. Yargı paketinde af var mı sorusu daha önce Bakan Tunç tarafından yanıtlanmıştı. Şimdi kapsam gündemde. Peki 9. Yargı Paketi ne zaman onaylanacak?

2 / 8 9. YARGI PAKETİ TASLAĞI ARAŞTIRILIYOR! 9. Yargı Paketi Meclis'te görüşülmeyi bekliyor. Son aşamaya gelinen çalışmada hangi düzenlemelerin yer alacağı merak konusu. Cezasızlık algısını ortadan kaldırmaya yönelik yargı paketi taslağı da bu noktada gündemde.

3 / 8 9. Yargı Paketi maddeleri arasında yabancı ülke ve istihbarat suçu işlemeye yönelik bir düzenleme yer alması bekleniyor.

4 / 8 Öte yandan AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler başkanlığında yürütülen düzenlemede casusluk faaliyetleri üzerine teklif ve Öğretmenlik Mesleği ve Milli Eğitim Akademisi Kanunu Teklifinin yer alması da konuşulanlar arasında.

5 / 8 9. YARGI PAKETİ İÇERİĞİ VE MADDELERİ Bakan Yılmaz Tunç'un yeni yargı paketiyle ilgili detay açıklaması şöyle: "Meclisin takvimi nedeniyle o pakette yer alamayan birçok husus var. Özellikle Ceza Mahkemesi Kanunu ile ilgili. Ülkemizde 'cezasızlık' algısını ortadan kaldırmaya yönelik 'yapanın yanına kar kalmamasına' yönelik bazı yasal düzenleme ihtiyaçları var.

6 / 8 Bununla ilgili taslak çalışmalarını milletvekillerimizin takdirlerine sunacağız. Yine 9'uncu Yargı Paketi'nde yargımızın ihtiyacı olan yargı hizmetlerinin etkinliğini daha da arttırmaya yönelik önemli yasal düzenlemelerimiz olacak."

7 / 8 Kesinleşmeyen ancak beklenen 9. Yargı Paketi maddeleri şöyle: Cezasızlık algısının kırılmasına yönelik denetimli serbestlik alanında yeni bir düzenleme bekleniyor. Hükümlülerin koşullu salıverilme süresinin beşte birini denetimli serbestlikte geçirmesi formülü üzerinde duruluyor.