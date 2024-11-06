ABD seçim sonuçları tüm dünyada dikkatle takip ediliyor. ABD'de sandığa giden milyonlarca seçmen, Demokrat Kamala Harris ile Cumhuriyetçi Donald Trump arasında tercihini yapıyor. ABD seçimlerini kim kazandı? ABD yeni başkanı kim oldu? sorularına yanıt aranırken, ABD başkanlık seçim sonuçlarına göre, Trump 267 delegeye ulaştı. Seçimi önde götüren Trump yaptığı açıklamada ABD'nin yeni başkanı olduğunu açıklayarak zafer konuşmasını yaptı. İşte ABD seçim sonuçları: oy oranları, Senato ve delege son durum bilgileri.
ABD seçimleri için milyonlarca seçmen sandık başına gitti. ABD'de sandığa giden milyonlarca seçmen, Demokrat Kamala Harris ile Cumhuriyetçi Donald Trump arasında tercihini yaptı. Toplam oy sayısında da Trump 66 milyondan fazla oyla, 61 milyonu aşkın oy sayısına erişen rakibi Harris'e net bir üstünlük sağladı.
ABD başkanlık seçim sonuçları resmi olmayan sonuçlara göre, 50 eyaletin 26’sında galip gelen Trump’ın toplam delege sayısı 267 olurken, 17 eyalette ve Washington D.C bölgesinde kazanan Harris, 214 delege elde etti. Son rakamlara göre Trump'ın Demokrat rakibi Kamala Harris 214 delegeye ulaştı. 270 delegeye ulaşan aday seçimi kazanıyor.
ABD seçimlerini kim kazandı? ABD yeni başkanı kim oldu?
ABD seçimlerinde oy sayımı sürerken, resmi olmayan sonuçlara göre Cumhuriyetçi aday Donald Trump, başkanlık yarışını 247 delege ile önde götürüyor ve ikinci seçim zaferine ulaşmasına kesin gözüyle bakılıyor. Oy sayımı pek çok eyalette devam ederken Trump'ın zafere ulaştığını ilan etti.
Florida'da destekçilerine seslenen Trump, "ABD halkına, bana 47. Başkan olarak seçilme onurunu bahşettikleri için teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı. Trump'tan sonra sahne alan Başkan Yardımcısı adayı JD Vance ise "ABD siyaset tarihinin en büyük geri dönüşüne şahitlik ettik" dedi ve "şimdi de ekonomide en büyük geri dönüşe tanık olacağız" diye ekledi.
Trump’ın kazandığı eyaletler (26): West Virginia, Tennessee, South Carolina, Oklahoma, Mississippi, Kentucky, Indiana, Florida, Alabama, Arkansas, Louisiana, North Dakota, Wyoming, Nebraska, South Dakota, Ohio, Teksas, Missouri, Utah, Montana, Kansas, Iowa, Idaho, North Carolina, Georgia, Pensilvanya
Harris’in kazandığı eyaletler (17+1) : Vermont, Connecticut, Massachusetts, Maryland, Rhode Island, New Jersey, Delaware, Illinois, New York, Colarado, California, Oregon, Washington, New Mexico, Virginia, Havai, New Hampshire eyaletleri ve Washington D.C. bölgesi
ABD Temsilciler Meclisi sonuçları
ABD Senatosu sonuçları
ABD'de seçim sonuçları Senato'da çoğunluk kimde?
ABD'de 2024 başkanlık seçimiyle aynı zamanda yapılan Kongre seçimleri kapsamında Senato'da Cumhuriyetçiler toplamda 51 sandalyeye ulaşarak çoğunluğu sağladı. ABD'de 5 Kasım'da yapılan başkanlık seçimleriyle birlikte yapılan Kongre seçimlerinde Cumhuriyetçiler Senato'da büyük bir başarı kazandı.
West Virginia ve Ohio eyaletlerinde yapılan Senato seçimlerinde Demokrat rakiplerinde olan koltukları kazanan Cumhuriyetçi adaylar Jim Justice ile Bernie Moreno, böylece partilerine iki yeni sandalye getirdi.
Bu sonuçlarla Senato'da şu ana kadar Cumhuriyetçiler 51 sandalyeye ulaşırken, Demokratlar ise 42 sandalye kazanmış durumda. 2022'deki ara seçimlerde Demokratlar, Senato'da çoğunluğu sağlamıştı.
Temsilciler Meclisi
Toplam 435 temsilcinin bulunduğu Temsilciler Meclisinde, her eyalet nüfusuna oranla temsil ediliyor. Kalabalık nüfusa sahip eyaletler daha fazla temsilciye, düşük nüfuslu eyaletler ise en az 1 olmak üzere daha az temsilciye sahip oluyor.
Senato
Seçilenlerin 6 yıllığına görev başına geldiği Senatoda toplam 100 kişi görev yaparken, 50 eyaletin her birinin 2 senatörü bulunuyor. Bu seçimde, Senatodaki 34 sandalyede kimlerin oturacağı belirlenecek.