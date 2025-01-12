ABD’nin Los Angeles kenti ve çevresinde günlerdir süren yangınlarda hayatını kaybedenlerin sayısı 16’ya yükseldi. Pacific Palisades semtinde 10 binden fazla yapıyı etkileyen yangınlar, bölgede büyük hasar bıraktı. ABD’deki yangınlarda arasında çok sayıda Hollywood ünlülerinin yer aldığı isimlerin evleri de yandı. Adam Brody ile Leighton Meester çifti, Paris Hilton ve Billy Crystal, yangında evini kaybeden ünlüler arasında. Los Angeles şehrindeki büyük yangın Türk ünlülerin mülklerini de kuşattı. Los Angeles yangınında evi yanan yabancı ve Türk ünlüler.

1 /12 ABD'nin California eyaletine bağlı Los Angeles kentinde devam eden orman yangınlarının 5. gününde alevler yeniden yerleşim alanlarını tehdit etmeye başladı. ABD'nin Los Angeles kentinin farklı bölgelerindeki yangınlarda evleri küle dönenler arasında ünlü isimler de yer alıyor. Los Angeles şehrindeki büyük yangın Türk ünlülerin mülklerini de kuşattı. İşte ABD Los Angeles’taki yangından evi yanan Türk ve yabancı ünlülerin isimleri.

2 /12 Meteoroloji raporları çöl rüzgarlarının hafta sonu etkili olacağı uyarısında bulunurken itfaiye ekipleri, alevlerin yerleşim bölgelerine ulaşmasını havadan ve karadan engellemekte zorlanıyor. Milyon dolarlık lüks villaların yer aldığı kentin bu bölümündeki yangın, ormanlık alandan yerleşim bölgelerine yayıldı. Palisades'teki çalışmalarda, yangından etkilenen alanın ancak yüzde 11'i kontrol altına alınabildi.

3 /12 Los Angeles Bölgesi Adlı Tip Kurumu, yangınlarda yaşamını yitirenlerin sayısına ilişkin güncel bilgileri paylaştı. Kurumdan yapılan açıklamada, Palisades ve Eaton bölgelerinde devam eden yangınlarda hayatını kaybedenlerin sayısının 16’ya yükseldiği kaydedildi.

4 /12 Los Angeles'taki yangında evi yandı ünlüler kim? Los Angeles’ı saran yangınlarda Anthony Hopkins, Jeff Bridges, Billy Crystal, John Goodman, Leighton Meester, Adam Brody Anthony Hopkins, Paris Hilton gibi pek çok yıldızın evinin kül oldu. Mel Gibson da Joe Rogan’la podcast kaydı için Austin’e gittiğinde Malibu’daki evini yitirdiğini duyurdu.

5 /12 Los Angeles yangınında evi yanan Türk ünlüler Türkiye Gazetesi'nden Sinem Eryılmaz'ın derlediği habere göre içerisinde Hollywood yıldızlarının da bulunduğu yaklaşık 100 bin kişi evlerini terk etmek zorunda kalırken, büyük yangın Türk ünlülerin mülklerini de kuşattı. İşte ABD'deki yangın bölgesinde evi bulunan ünlü Türk isimlerinin bazıları şunlar:

6 /12 Serenay Sarıkaya Ünlü oyuncu, 2018 yılında yaklaşık 500 bin doların üzerinde bir fi yata Los Angeles’ta 2+1 bir daire satın almıştı.

7 /12 Çağatay Ulusoy Ünlü model ve oyuncu Çağatay Ulusoy da 2020 yılında Los Angeles’ta bir restoran açmış ve ev almıştı.

8 /12 Tolgahan Sayışman Sayışman, 2015 yılında 430 bin dolar karşılığında Los Angeles Hermosa Beach’te ev almıştı.

9 /12 Ali Koç Koç Holding Yönetim Kurulu Üyesi ve Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı Ali Koç da 2020 yılında 14,5 milyon dolara süper lüks bir malikane satın almıştı.

10 /12 Kenan İmirzalıoğlu ve Sinem Kobal Ünlü çift 2015 yılında Los Angeles’tan satın aldıkları evi, işlerindeki yoğunluk sebebiyle kullanamamış ve arkadaşlarının kullanımına açmıştı.

11 /12 Kenan Doğulu ve Beren Saat Kenan Doğulu ve Beren Saat de 2018 yılında yaklaşık 1 milyon 200 bin dolara Los Angeles’tan bir ev satın almıştı.