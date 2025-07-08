İstanbul merkezli 3 ayrı yolsuzluk soruşturmasında Adıyaman Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere gözaltına alınmıştı. Abdurrahman Tutdere adli kontrol talebi ile mahkemeye sevk edilmişti. Mahkeme, Tutdere hakkında kararını verdi. Peki Abdurrahman Tutdere tutuklandı mı? Adıyaman Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere görevden alındı mı? İşte detaylar.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, İstanbul Büyükşehir Belediyesine (İBB) yönelik yolsuzluk soruşturması, Aziz İhsan Aktaş'ın elebaşı olduğu öne sürülen suç örgütü soruşturması ile Büyükçekmece Belediyesi ile ilgili 3 ayrı soruşturma kapsamında 15 şüphelinin yakalanmasına yönelik operasyon devam ediyor.
Polis ekiplerince düzenlenen eş zamanlı operasyonda Adıyaman Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere, Adıyaman Belediye Başkan Yardımcısı Ceyhan Kayhan gözaltına alındı.
Abdurrahman Tutdere tutuklandı mı?
İstanbul merkezli 3 ayrı yolsuzluk soruşturmasında gözaltına alınan Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, Adıyaman Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere ve Büyükçekmece Belediye Başkan Vekili Ahmet Şahin'in de aralarında bulunduğu 13 şüpheli adliyeye sevk edilmişti. Mahkeme Tutdere için ev hapsi kararı verdi.
Adıyaman Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere neden gözaltına alındı?
Aziz İhsan Aktaş suç örgütüne yönelik soruşturmada etkin pişmanlık ifadesi vermesinin ardından tahliye edilen Aktaş'a ait firmalarda çalışan tanıklar ve tutuklu bulunan bazı şüphelilerin ifadeleri ve sundukları evrak incelendi.
Şüpheli Adıyaman Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere'nin de belediyeye iş yapan şirket yöneticilerinden haksız maddi menfaat talebinde bulunduğu ve kişileri şüpheli Belediye Başkan Yardımcısı Ceyhan Kayhan'a yönlendirmesi üzerine Kayhan'a farklı tarihlerde para verildiği tespit edildi.
Abdurrahman Tutdere kimdir?
31 Mart Pazar günü yapılan yerel seçimlerde, Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) adayı Abdurrahman Tutdere Adıyaman Belediye Başkanı seçildi.
BMM 27 ve 28. dönem CHP Adıyaman milletvekili Abdurrahman Tutdere 1976 yılında Adıyaman'da doğdu. Atatürk Üniversitesi Erzincan Hukuk Fakültesinden mezun oldu. 2001 yılından itibaren serbest avukatlık ve uzman arabuluculuk yaptı. Adıyaman Barosu yönetiminde, Türkiye Barolar Birliği Çocuk Hakları Kurulu'nda görevler aldı.
Siyaset yaşamı "1998 yılında CHP Adıyaman İl Gençlik Kollarında başladı. Partinin Adıyaman teşkilatında İl Disiplin Kurulu Başkanlığı, İl Yönetim Kurulu Üyeliği ve İl Sekreterliği yaptı ve birçok kez il ve ilçe kurultay delegeliği görevlerinde bulundu. 27. dönem CHP Adıyaman milletvekili olarak seçildi ve TBMM Katip üyesi olarak görev yaptı. 2023 genel seçimlerinde yeniden CHP'den Adıyaman milletvekili olarak seçildi. İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu'nda görev aldı.