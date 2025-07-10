İstanbul merkezli 3 ayrı yolsuzluk soruşturmasında Adıyaman Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere gözaltına alınmıştı. Abdurrahman Tutdere hakkında ev hapsi kararı verilmişti. İçişleri Bakanlığı'ndan son dakika açıklaması geldi. Peki Abdurrahman Tutdere görevden alındı mı? İşte detaylar.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, İstanbul Büyükşehir Belediyesine (İBB) yönelik yolsuzluk soruşturması, Aziz İhsan Aktaş'ın elebaşı olduğu öne sürülen suç örgütü soruşturması ile Büyükçekmece Belediyesi ile ilgili 3 ayrı soruşturma kapsamında 15 şüpheli hakkında gözaltı kararı verilmişti.
Abdurrahman Tutdere görevden alındı mı?
Belediyelere yönelik yolsuzluk soruşturmasında hakkında ev hapsi kararı verilen Adıyaman Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere, görevden uzaklaştırıldı.
Abdurrahman Tutdere tutuklandı mı?
İstanbul merkezli 3 ayrı yolsuzluk soruşturmasında gözaltına alınan Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, Adıyaman Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere ve Büyükçekmece Belediye Başkan Vekili Ahmet Şahin'in de aralarında bulunduğu 13 şüpheli adliyeye sevk edilmişti. Mahkeme Tutdere için ev hapsi kararı verdi.
Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Adıyaman Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere hakkında “İcbar Suretiyle İrtikap" suçundan soruşturma yürütüldüğü, bu soruşturma kapsamında İstanbul 8. Sulh Ceza Hakimliğinin 08.07.2025 tarih ve 2025/855 sorgu sayılı kararı ile konutunu terketmemek suretiyle Adli Kontrol Altına Alınması üzerine, Anayasa'nın 127'inci maddesi ile 5393 sayılı Belediye Kanunu'nun 47'inci maddesi gereğince geçici bir tedbir olarak İçişleri Bakanlığı'nca görevden uzaklaştırılmıştır" denildi.
CHP’li Adıyaman Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere, Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar ve Antalya Büyükşehir Başkanı Muhittin Böcek 5 Temmuz Cumartesi günü gözaltına alındı. Muhittin Böcek ve Zeydan Karalar tutuklanırken Adıyaman Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere hakkında ise ev hapsi kararı verildi.
Abdurrahman Tutdere kimdir?
31 Mart Pazar günü yapılan yerel seçimlerde, Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) adayı Abdurrahman Tutdere Adıyaman Belediye Başkanı seçildi.
BMM 27 ve 28. dönem CHP Adıyaman milletvekili Abdurrahman Tutdere 1976 yılında Adıyaman'da doğdu. Atatürk Üniversitesi Erzincan Hukuk Fakültesinden mezun oldu. 2001 yılından itibaren serbest avukatlık ve uzman arabuluculuk yaptı. Adıyaman Barosu yönetiminde, Türkiye Barolar Birliği Çocuk Hakları Kurulu'nda görevler aldı.
Siyaset yaşamı "1998 yılında CHP Adıyaman İl Gençlik Kollarında başladı. Partinin Adıyaman teşkilatında İl Disiplin Kurulu Başkanlığı, İl Yönetim Kurulu Üyeliği ve İl Sekreterliği yaptı ve birçok kez il ve ilçe kurultay delegeliği görevlerinde bulundu. 27. dönem CHP Adıyaman milletvekili olarak seçildi ve TBMM Katip üyesi olarak görev yaptı. 2023 genel seçimlerinde yeniden CHP'den Adıyaman milletvekili olarak seçildi. İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu'nda görev aldı.