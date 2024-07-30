Adli Tıp Kurumu personel alımı 2024 sürecine dair detaylar merak ediliyor. Adalet Bakanlığı Adli Tıp Kurumu Başkanlığı, merkez ve taşra teşkilatlarında çalıştırılmak üzere infaz koruma memuru, hemşire, destek personeli başta olmak üzere farklı kadro ve pozisyonlar için toplam 80 sözleşmeli personel alacak. Peki Adli Tıp Kurumu personel alımı başvurusu başladı mı, şartları neler? İşte yanıtı.
Adalet Bakanlığı Adli Tıp Kurumu personel alımı Resmi Gazete’de yayımlandı. Resmi Gazete’de Adalet Bakanlığı Adli Tıp Kurumu Başkanlığı tarafından yayımlanan ilana göre, merkez ve taşra teşkilatında çalıştırılmak üzere toplam 80 sözleşmeli personel alımı gerçekleştirecek. Adli Tıp Kurumu personel alımı branş ve kadro dağılımına göre, infaz koruma memuru, hemşire, destek personeli başta olmak üzere farklı pozisyonlarda eleman alımı yapılacak. Peki Adalet Bakanlığı Adli Tıp kurumu personel alımı başvurusu başladı mı, şartları neler? İşte yanıtı.
Adli Tıp Kurumu Başkanlığı'nın Resmi Gazete'de yayımlanan ilanına göre, personel alımı, 6/6/1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe giren 'Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar'a göre yapılacak.
Adaylar, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 4/B maddesi uyarınca sözleşmeli personel statüsünde istihdam edilecek.
Adli Tıp Kurumu personel alımı için başvuru şartları neler?
Adalet Bakanlığı Adli Tıp Kurumu başvuruları, 2022 yılı KPSS'ye giren ve her pozisyon için belirtilen puan türünden en az 70 puan alan adaylar tarafından yapılabilecek.
Adalet Bakanlığı Adli Tıp Kurumu personel alımı başvuru şartları
a) Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,
b) Son başvuru günü olan 11 Ağustos 2024 tarihinde 657 sayılı Kanunun 40’ıncı maddesindeki yaş şartlarını taşımak ve merkezi sınavın yapıldığı yılın ocak ayının birinci günü itibarıyla 35 yaşını bitirmemiş olmak. (01 Ocak 1987 ve sonrası doğumlular müracaat edebilecektir.)
Koruma ve Güvenlik Görevlisi ile İnfaz ve Koruma Memuru pozisyonu için merkezi sınavın (KPSS-2022) yapıldığı yılın Ocak ayının birinci günü itibarıyla 30 yaşını bitirmemiş olmak. (01 Ocak 1992 ve sonrası doğumlu olanlar sınava müracaat edebilecektir.)
c) Askerlikle ilgisi bulunmamak veya askerlik çağına gelmemiş olmak, askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş ya da yedek sınıfa geçirilmiş olmak,
ç) 657 sayılı Kanunun değişik 48/1-A/5 bendinde sayılan suçlardan mahkûm olmamak,
d) 657 sayılı Kanunun 53’üncü maddesi hükümleri saklı kalmak kaydı ile görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı bulunmamak,
e) Kamu haklarından mahrum olmamak,
f) Son müracaat tarihi itibarıyla atanılacak pozisyon için gerekli öğrenim niteliğini taşıyor olmak.
g) Arşiv araştırması olumlu olmak.
Başvuru sahiplerinin, Adalet Bakanlığı Memur Sınav, Atama ve Nakil Yönetmeliği'nin 5 ve 6'ncı maddelerinde belirtilen şartları ve ilanın özel şartlarını sağlamaları gerekiyor. Sözlü sınavlara, merkezi sınavda alınan puanlar esas alınarak, ilan edilen pozisyon sayısının 3 katı kadar aday çağrılacak.
Adalet Bakanlığı Adli Tıp Kurumu başvurulaır nereden ve ne zaman yapılacak?
Başvurular, 5 Ağustos 2024 Pazartesi günü saat 10.00’da başlayıp, 11 Ağustos 2024 Pazar günü saat 23.59 itibarıyla sona erecek. Adaylar başvurularını e-Devlet üzerinden Adli Tıp Kurumu Başkanlığı - Kariyer Kapısı Kamu İşe Alım veya Kariyer Kapısı (https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr) adresi üzerinden yapabilecekler. Şahsen veya posta yoluyla yapılan başvurular kabul edilmeyecek.
Adalet Bakanlığı Adli Tıp Kurumu Sözleşmeli Personel alım başvuru ekranı için tıklayın
Adli Tıp Kurumu personel alımı kadro-pozisyon ve branş dağılımı
İnfaz koruma memuru,
Hemşire,
Destek personeli (hizmetli, şoför)
Teknisyen,
Laborant,
Büro personeli,
Psikolog,
Biyolog,
Mühendis