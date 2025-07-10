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Adana'da sınavsız öğrenci alan liseler ve OBP puanları

Adana'da sınavsız öğrenci alan liseler ve OBP puanları

17:3010/07/2025, Perşembe
G: 10/07/2025, Perşembe
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<p>Adana OBP ile Alan Liseler Taban Puanları</p>
Adana OBP ile Alan Liseler Taban Puanları

Adana OBP puanı ile alan liseler merak konusu. Adana'da OBP ile öğrenci alan çok sayıda lise bulunmaktadır. Bu okullar genellikle her ilçede yer alan Anadolu Liseleri, Mesleki ve Teknik Anadolu Liseleri ve Anadolu İmam Hatip Liseleridir. Anadolu liseleri arasında bazıları yüksek OBP ile öğrenci alırken, bazıları daha düşük OBP'lerle de öğrenci kabul edebilir. Adana sınavsız öğrenci alan liseler, tercih yapacak öğrenciler ile veliler tarafından araştırılıyor. İşte Adana'da sınavsız öğrenci alan liseler ve OBP puanı

Adana özelinde, sınavsız olarak öğrenci kabul eden liseler, özellikle LGS'ye girmeyen öğrenciler ve veliler tarafından yoğun ilgi görmektedir. Bu liseler, OBP'ye göre yapılan yerleştirmelerle öğrencilerini bünyesine katmakta ve öğrencilere nitelikli bir eğitim sunmaktadır. Adana'daki sınavsız girilebilen liseler hakkında detaylı araştırmalar LGS sonuçları sonrası merak konusu olmakta. İşte Adana yerel yerleştirme ile alan liseler ve OBP puanları.

LİSE TERCİHLERİ NE ZAMAN?

Sonuçlarını öğrenen öğrenciler, 14-24 Temmuz tarihleri arasında tercih işlemlerini yapacak. Ardından tercih sonuçları 4 Ağustos günü ilan edilecek. Aynı gün boş kontenjanlar da duyurulacak.

LİSE NAKİLLERİ NA ZAMAN?

İlk nakil başvuruları 4-6 Ağustos tarihleri arasında alınacak ve sonuçlar da 8 Ağustos'ta ilan edilecek.

İkinci nakiller 8-12 Ağustos günü alınacak, 14 Ağustos tarihinde sonuçlar açıklanacak. 22 Ağustos günü ise il ve ilçelerde öğrenci yerleştirme ve nakil komisyonlarınca yerleştirme işlemleri tamamlanacak.

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