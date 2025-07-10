Adana OBP puanı ile alan liseler merak konusu. Adana'da OBP ile öğrenci alan çok sayıda lise bulunmaktadır. Bu okullar genellikle her ilçede yer alan Anadolu Liseleri, Mesleki ve Teknik Anadolu Liseleri ve Anadolu İmam Hatip Liseleridir. Anadolu liseleri arasında bazıları yüksek OBP ile öğrenci alırken, bazıları daha düşük OBP'lerle de öğrenci kabul edebilir. Adana sınavsız öğrenci alan liseler, tercih yapacak öğrenciler ile veliler tarafından araştırılıyor. İşte Adana'da sınavsız öğrenci alan liseler ve OBP puanı

1 /8 Adana özelinde, sınavsız olarak öğrenci kabul eden liseler, özellikle LGS'ye girmeyen öğrenciler ve veliler tarafından yoğun ilgi görmektedir. Bu liseler, OBP'ye göre yapılan yerleştirmelerle öğrencilerini bünyesine katmakta ve öğrencilere nitelikli bir eğitim sunmaktadır. Adana'daki sınavsız girilebilen liseler hakkında detaylı araştırmalar LGS sonuçları sonrası merak konusu olmakta. İşte Adana yerel yerleştirme ile alan liseler ve OBP puanları.

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