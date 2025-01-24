Yargı Reformu Stratejisi Tanıtım Toplantısı'nda konuşan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yeni düzenleme ile birlikte adli sicil kayıtlarının silinme sürelerini kısaltacak düzenlemelere gidileceğini söyledi. Peki adli sicil nasıl ve ne zaman silinir? Adli sicil kayıtları ne zaman silinir? İşte detaylar.
Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde Yargı Reformu Stratejisi Tanıtım Toplantısı'nda açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Adli sicil kayıtlarının silinme sürelerine ilişkin de konuştu.
Adli sicil kayıtlarının silinme sürelerini kısaltacak mı?
Cumhurbaşkanı Erdoğan, sabıkalı kişilere yönelik de kapsamlı değişikliklere gidileceğini belirterek, "Adli sicil kayıtlarının silinme sürelerini kısaltacak; ceza mahkumiyetlerinin adli sicile kaydedilmesinde çocuklar lehine farklı düzenlemelere gideceğiz.
Aynı şekilde, çocukların adli süreçlerde korunmasına yönelik mekanizmaları daha da güçlendirecek ve çocuklar için onarıcı adalet uygulamalarını devreye alacağız." ifadelerini kullandı.
Adli sicil (Sabıka Kaydı) nedir?
Halk arasında sabıka kaydı olarak da bilinen adli sicil kaydı, kesinleşmiş ceza ve güvenlik tedbirlerinin, mahkumiyet bilgilerinin bulunduğu Adalet Bakanlığına bağlı Adli Sicil ve İstatistik Genel Müdürlüğü’nce tutulan kayıttır. Kişilerin gerek Türk mahkemeleri, gerekse yabancı ülke mahkemeleri nezdinde almış oldukları ve Türk Hukukuna göre tanınan tüm mahkumiyet kararları adli sicil kaydına kaydedilir.
Adli sicil kaydı nasıl nereden sorgulanır?
Vatandaşlar adli sicil kayıtlarına www.turkiye.gov.tr üzerinden e-devlet aracılığıyla ulaşabilecekleri gibi, bulundukları yer adliyelerinde bulunan adli sicil müdürlükleri vasıtasıyla ulaşabilirler.
Adli sicil kaydı nasıl silinir?
Adli sicil kaydı, cezanın veya güvenlik tedbirinin infazının tamamlanması, ceza mahkûmiyetini bütün sonuçlarıyla ortadan kaldıran şikayetten vazgeçme veya etkin pişmanlık, ceza zamanaşımının dolması, genel af ilan edilmesi veya ilgili kişinin ölmesi halinde Adlî Sicil ve İstatistik Genel Müdürlüğünce silinerek, adli sicil arşiv kaydına alınır. Adli Sicil Kaydı Sildirme ise çeşitli sürelere ve şartlara bağlıdır.
Adli sicil arşiv kaydı nasıl silinir?
Adli Sicil Arşiv Kaydı’nda bulunan kayıtların silinmesi yani Adli Sicil Kaydı Sildirme, Adli Sicil Kaydı’nın silinmesi sürecine göre oldukça teknik ve ne yazık ki zorlu bir süreç içermektedir. Kişinin karışmış olduğu suç ile almış olduğu cezaya göre arşiv kaydının silinmesinde 5-15 ve 30 yıllık süreler karşımıza çıkmaktadır. Ayrıca yalnızca Adli Sicil Kanunu değil Sigortacılık Kanunu, Türk Ticaret Kanunu gibi özel nitelikteki kanunlarda da bu sürelerin niteliği değişiklik gösterebilmektedir.