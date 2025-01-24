Adli sicil arşiv kaydı nasıl silinir?

Adli Sicil Arşiv Kaydı’nda bulunan kayıtların silinmesi yani Adli Sicil Kaydı Sildirme, Adli Sicil Kaydı’nın silinmesi sürecine göre oldukça teknik ve ne yazık ki zorlu bir süreç içermektedir. Kişinin karışmış olduğu suç ile almış olduğu cezaya göre arşiv kaydının silinmesinde 5-15 ve 30 yıllık süreler karşımıza çıkmaktadır. Ayrıca yalnızca Adli Sicil Kanunu değil Sigortacılık Kanunu, Türk Ticaret Kanunu gibi özel nitelikteki kanunlarda da bu sürelerin niteliği değişiklik gösterebilmektedir.