AFAD deprem konutları kura çekilişi ile hak sahipleri belirlendi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Deprem bölgemizde ise 452 bin 983 bağımsız bölümü vatandaşlarımıza teslim etmiş olacağız. İnşallah yıl bitmeden deprem bölgesindeki 11 ilimizde tüm vatandaşlarımız huzurlu, güvenli, yeni yuvalarına kavuşacak. İş yerini açmayan tek bir depremzede kardeşimiz kalmayacak.” dedi. İşte Diyarbakır Deprem Konutları AFAD Kura Çekimi Sonuçları İsim Listesi.

1 /40 AFAD Diyarbakır Deprem Konutları Kura Çekilişi Sonuçları İsim Listesi belli oldu. Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, 201 Bininci Konut Anahtar Teslimi, Kura Çekimi, Malatya Çevre Yolu ve Yapımı Tamamlanan Projelerin Açılış Töreni'nde katıldı. Tören sonunda deprem konutları hak sahipleri çekilen kura neticesinde belli oldu. İşte Diyarbakır Deprem Konutları Kura Çekimi sonuçları isim listesi.



2 /40

3 /40

4 /40

5 /40

6 /40

7 /40

8 /40

9 /40

10 /40

11 /40

12 /40

13 /40

14 /40

15 /40

16 /40

17 /40

18 /40

19 /40

20 /40

21 /40

22 /40

23 /40

24 /40

25 /40

26 /40

27 /40

28 /40

29 /40

30 /40

31 /40

32 /40

33 /40

34 /40

35 /40

36 /40

37 /40

38 /40