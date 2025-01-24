Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Özgün
Özgün Haberler
Diyarbakır Deprem Konutları AFAD Kura Çekimi Sonuçları İsim Listesi

Diyarbakır Deprem Konutları AFAD Kura Çekimi Sonuçları İsim Listesi

15:0924/01/2025, Cuma
G: 24/01/2025, Cuma
Yeni Şafak
Sonraki haber
<p>Diyarbakır Deprem Konutları Kura Çekimi Sonuçları</p>
Diyarbakır Deprem Konutları Kura Çekimi Sonuçları

AFAD deprem konutları kura çekilişi ile hak sahipleri belirlendi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Deprem bölgemizde ise 452 bin 983 bağımsız bölümü vatandaşlarımıza teslim etmiş olacağız. İnşallah yıl bitmeden deprem bölgesindeki 11 ilimizde tüm vatandaşlarımız huzurlu, güvenli, yeni yuvalarına kavuşacak. İş yerini açmayan tek bir depremzede kardeşimiz kalmayacak.” dedi. İşte Diyarbakır Deprem Konutları AFAD Kura Çekimi Sonuçları İsim Listesi.

AFAD Diyarbakır Deprem Konutları Kura Çekilişi Sonuçları İsim Listesi belli oldu. Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, 201 Bininci Konut Anahtar Teslimi, Kura Çekimi, Malatya Çevre Yolu ve Yapımı Tamamlanan Projelerin Açılış Töreni'nde katıldı. Tören sonunda deprem konutları hak sahipleri çekilen kura neticesinde belli oldu. İşte Diyarbakır Deprem Konutları Kura Çekimi sonuçları isim listesi.


Diyarbakır Deprem Konutları Kura Çekimi sonuçları isim listesi.



#AFAD
#Diyarbakır Deprem Konutları
#TOKİ Kura Çekilişi Sonuçları

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
1991-2016 Sigorta başlangıcı olanlara müjde! Prim gününü artırıp en az 1 yıl erken emeklilik