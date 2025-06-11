AİLE VE SOSYAL HİZMETLER BAKANLIĞI İŞÇİ ALIMI BAŞVURU ŞARTLARI NEDİR?

1. 2527 sayılı Türk Soylu Yabancıların Türkiye'de Meslek ve Sanatlarını Serbestçe Yapabilmelerine, Kamu, Özel Kuruluş veya İşyerlerinde Çalıştırılabilmelerine ilişkin Kanun hükümleri saklı kalmak kaydıyla Türk vatandaşı olmak.

2. Başvuru tarihinin son günü itibarıyla 18 yaşını tamamlamış olmak.

3. 10.06.1985 ve sonrası doğumlu olmak.

4. Erkek adaylar için askerlik ile ilişiği olmamak. (askerlik yapılmış, tecilli veya muaf olmak)

5. 7/24 vardiyalı çalışmaya engel durumu bulunmamak.

6. En az ilkokul mezunu olmak.

7. Farklı öğrenim düzeyinden (ilkokul / ortaokul / ilköğretim / ortaöğretim / ön lisans / lisans) mezun olmak aday lehine kurada bir öncelik teşkil etmeyecektir. (İlköğretim kurumlarının birinden 8 yıllık ilköğretim okulundan 6 ncı, 7 nci ve 8 inci sınıfı terk edenler ile yetişkinler 2 nci kademe eğitimi başarı belgesi olanlar da dahildir.)

8. İlan edilen işgücü taleplerinde belirtilen öğrenim durumu şartlarına son başvuru tarihi itibariyle sahip olmak.

9. Engelli adayların ilgili mevzuata göre yetkili sağlık kuruluşlarından alacakları sağlık kurulu raporuna (engel oranı en az yüzde kırk) sahip olması gerekmektedir.

10. Terörle mücadelede terör olaylarının sebep ve tesiri sonucu malul sayılmayacak şekilde yaralananlardan sağlık raporu ve terörle mücadelede yaralandığını belgeleyen komutanlık yazısına sahip olmak.