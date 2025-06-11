Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, taşra teşkilatında görevlendirilmek üzere 360 sürekli işçi alımı yapacağını duyurdu. Başvurular, 10 - 16 Haziran 2025 tarihinde saat İŞKUR üzerinden yapılacak. Peki Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı sürekli işçi alımı hangi meslek ve pozisyonlarda olacak, işçi alımı başvuru şartları nedir?
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, taşra teşkilatında istihdam edilmek üzere toplam 360 sürekli işçi alımı yapacağını açıkladı. Başvurular, Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) aracılığıyla alınacak. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı işçi alımı kontenjan dağılımı da belli oldu. Peki Aile Bakanlığı sürekli işçi alımları ne zaman? Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı sürekli işçi alımı hangi pozisyonlarda olacak, işçi alımı başvuru şartları nedir?
AİLE VE SOSYAL HİZMETLER BAKANLIĞI İŞÇİ ALIMI BAŞVURUSU NE ZAMAN?
Adaylar, başvurularını Türkiye İş Kurumu internet adresi üzerinden yapabilecek. Başvurular, 10 Haziran 2025 tarihinde açıldı ve 16 Haziran 2025 tarihinde saat 23:59’da sona erecek. Adaylar, başvurularını İŞKUR’un resmi internet sitesi (www.iskur.gov.tr) üzerinden elektronik ortamda gerçekleştirebilecek. Başvuru süresinin uzatılmayacağı belirtilirken, adayların son günü beklemeden işlemlerini tamamlamaları öneriliyor.
AİLE VE SOSYAL HİZMETLER BAKANLIĞI İŞÇİ ALIMI BAŞVURUSU NASIL YAPILACAK?
Başvurularda, kişilerin adrese dayalı nüfus kayıt sisteminde kayıtlı olan adresleri dikkate alınacak. Adaylar, ilan edilen kadrolardan yalnızca bir işyerine başvuru yapabilecek. Adaylar, ilan metnine Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) esube.iskur.gov.tr adresinden ulaşabilecek. Kuraya girip sözlü sınava hak kazanmış olsalar dahi atamaları yapılmayacaktır.
AİLE VE SOSYAL HİZMETLER BAKANLIĞI İŞÇİ ALIMI HANGİ POZİSYONLARDA YAPILACAK?
Temizlik görevlisi pozisyonları için 288 engelli ve 72 eski hükümlü kadrosuna yapılacak alımlar, İŞKUR üzerinden gerçekleştirilecek.
AİLE VE SOSYAL HİZMETLER BAKANLIĞI İŞÇİ ALIMI BAŞVURU ŞARTLARI NEDİR?
1. 2527 sayılı Türk Soylu Yabancıların Türkiye'de Meslek ve Sanatlarını Serbestçe Yapabilmelerine, Kamu, Özel Kuruluş veya İşyerlerinde Çalıştırılabilmelerine ilişkin Kanun hükümleri saklı kalmak kaydıyla Türk vatandaşı olmak.
2. Başvuru tarihinin son günü itibarıyla 18 yaşını tamamlamış olmak.
3. 10.06.1985 ve sonrası doğumlu olmak.
4. Erkek adaylar için askerlik ile ilişiği olmamak. (askerlik yapılmış, tecilli veya muaf olmak)
5. 7/24 vardiyalı çalışmaya engel durumu bulunmamak.
6. En az ilkokul mezunu olmak.
7. Farklı öğrenim düzeyinden (ilkokul / ortaokul / ilköğretim / ortaöğretim / ön lisans / lisans) mezun olmak aday lehine kurada bir öncelik teşkil etmeyecektir. (İlköğretim kurumlarının birinden 8 yıllık ilköğretim okulundan 6 ncı, 7 nci ve 8 inci sınıfı terk edenler ile yetişkinler 2 nci kademe eğitimi başarı belgesi olanlar da dahildir.)
8. İlan edilen işgücü taleplerinde belirtilen öğrenim durumu şartlarına son başvuru tarihi itibariyle sahip olmak.
9. Engelli adayların ilgili mevzuata göre yetkili sağlık kuruluşlarından alacakları sağlık kurulu raporuna (engel oranı en az yüzde kırk) sahip olması gerekmektedir.
10. Terörle mücadelede terör olaylarının sebep ve tesiri sonucu malul sayılmayacak şekilde yaralananlardan sağlık raporu ve terörle mücadelede yaralandığını belgeleyen komutanlık yazısına sahip olmak.
11. Kamu Kurum ve Kuruluşlarına Eski Hükümlü veya Terörle Mücadelede Malul Sayılmayacak Şekilde Yaralananların İşçi Olarak Alınmasında Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 4 üncü maddesinde belirtilen suçlardan hüküm giyenlerden cezasını tamamlayanlar, cezası ertelenenler, koşullu salıverilenler, denetimli serbestlikten yararlananlardan eski hükümlü belgesi ile durumlarını belgeleyenler.
12. İşe göndermede öncelik hakkına sahip olan adaylardan Kamu Kurum ve Kuruluşlarına İşçi Alınmasında Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 5 inci maddesinde belirtilen öncelikli durumunu gösterir belgeye sahip olmak.
AİLE VE SOSYAL HİZMETLER BAKANLIĞI İŞÇİ ALIMI TEMİZLİK GÖREVLİSİNİN GÖREVLERİ
Kendisine verilen görevleri mevzuat doğrultusunda zamanında ve noksansız yapmak.
Görevlendirildiği birimde büro, depo, arşiv, garaj, koridor, tuvalet ve çevre temizliğini yapmak.
Görevlendirildiği birim hizmet binasında servisler arasında veya arşivden güvenli bir şekilde evrak ve dosya taşımak.
Birimin taşınır ve taşınmaz mallarını korumak ve temiz tutmak.
Görevlendirildiği birimin yemekhane bölümündeki temizlik işlerini yapmak ve servis işlerine yardımda bulunmak.
Depo, ambar, arşiv yerleştirme, taşıma işlerini yapmak ve ilgili alanların temizliğini sağlamak.
Amirleri tarafından verilecek benzer nitelikteki diğer görevleri yapmak.
AİLE VE SOSYAL HİZMETLER BAKANLIĞI İŞÇİ ALIMI SÖZLÜ SINAVI NE ZAMAN?
Uygulanacak sınavın yöntemi; “Sözlü Sınav” olup ölçme ve değerlendirme ise adayların başvurdukları hizmet alanına ilişkin meslekî bilgi ve becerilerle yürütmekle yükümlü olacakları vazifelerdeki yetkinliklerini ölçmeye uygun olarak yapılacaktır. Sözlü sınav Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüklerimiz tarafından 11.07.2025 tarihinde yapılacaktır.
AİLE VE SOSYAL HİZMETLER BAKANLIĞI İŞÇİ ALIMI SÖZLÜ SINAV KONULARI NELER?
Genel kültür, alan, genel temizlik, kurumsal atıklar ve atıkların yeniden dönüşümü, çevre bakımı ve temizliği, yiyecek ve içecek alanlarının temizliği vb. konular hakkında sorular sorulacak olup ayrıca kendini ifade edebilme (dil ve üslup), sorulan soruya uygun cevap verebilme, kılık kıyafet düzeni ve temizliği gibi hususlara da dikkat edilecektir.
AİLE VE SOSYAL HİZMETLER BAKANLIĞI İŞÇİ ALIMI İŞ İLANI DETAYLARI İÇİN TIKLAYIN