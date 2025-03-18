AJet indirimli bilet kampanya koşulları

Kampanya 18-19 Mart 2025 tarihleri arasında satılan, 1 Mayıs – 19 Haziran 2025 tarihleri arasındaki uçuşlar için geçerlidir.

Kampanya, Türkiye çıkışlı yurt dışı varışlı (Kuzey Kıbrıs hariç) ve yurt dışı çıkışlı Türkiye varışlı direkt uçuşları kapsamaktadır.

Kampanya tek yön uçuşlarda geçerlidir.

Kampanya yalnızca Basic paket ücreti ve kuralları için geçerlidir. Paket kuralları geçerlidir.

Kampanya sadece AJet tarafından gerçekleştirilen tarifeli seferlerde geçerlidir.

Kampanya dahilinde sınırlı sayıda koltuk sunulmuştur ve sınırlı süre içinde satın alınabilir.

AJet ve Turna.com, kampanya ve fırsatlar ile ilgili kural ve koşulları, tanımları ve diğer bilgileri değiştirme ve herhangi bir zamanda teklifi iptal etme hakkını saklı tutar.