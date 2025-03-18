AJet, Türkiye çıkışlı ve varışlı seyahatlerde geçerli indirimli bilet kampanyasını duyurdu. Kampanya kapsamında, bilet fiyatları 19 euro artı vergilerden başlayan cazip fiyatlarla satışa sunuldu. Peki, AJet indirimli bilet kampanyası hangi tarihlerde geçerli olacak? İşte detaylar.
AJet, 16 ülkeyi kapsayan Türkiye çıkışlı ve varışlı yurt dışı kampanyasında 19 avro ile vergi ücretlerinden başlayan fiyatlarla 27 bin 500 indirimli bileti satışa sundu.
AJet indirimli bilet kampanyası hangi tarihlerde geçerli olacak?
Şirketten yapılan açıklamaya göre, AJet'in yurt dışı kampanyası, Roma'dan Londra'ya, Berlin'den Paris'e, Saraybosna'dan Bakü ve Tiflis'e uzanan destinasyonlarda yolcuların yaz seyahatlerinin şimdiden planlama fırsatı sunuyor.
Kampanya kapsamında 18-19 Mart’a kadar satılacak indirimli biletler, 1 Mayıs-19 Haziran'daki seyahatlerde kullanılabilecek.
Misafirlerine erişilebilir fiyatlar sunan şirket, kampanya kapsamında 19 avro ile vergi ücretlerinden başlayan fiyatlarla 27 bin 500 indirimli bileti satışa çıkardı.
AJet indirimli bilet kampanyası hangi uçuşlar için olacak?
Türkiye çıkışlı ve varışlı direkt uçuşları kapsayan kampanyadaki indirimli "basic" biletler; yalnızca "AJet.com" internet sitesinden, mobil uygulamadan, çağrı merkezi ve yetkili satış acentelerinden alınabilecek.
Ajet ile 19 USD’den başlayan fiyatlarla İngiltere, Almanya, Hollanda ve Fransa gibi birçok yere uçma fırsatı sunulmakta.
AJet indirimli bilet kampanya koşulları
Kampanya 18-19 Mart 2025 tarihleri arasında satılan, 1 Mayıs – 19 Haziran 2025 tarihleri arasındaki uçuşlar için geçerlidir.
Kampanya, Türkiye çıkışlı yurt dışı varışlı (Kuzey Kıbrıs hariç) ve yurt dışı çıkışlı Türkiye varışlı direkt uçuşları kapsamaktadır.
Kampanya tek yön uçuşlarda geçerlidir.
Kampanya yalnızca Basic paket ücreti ve kuralları için geçerlidir. Paket kuralları geçerlidir.
Kampanya sadece AJet tarafından gerçekleştirilen tarifeli seferlerde geçerlidir.
Kampanya dahilinde sınırlı sayıda koltuk sunulmuştur ve sınırlı süre içinde satın alınabilir.
AJet ve Turna.com, kampanya ve fırsatlar ile ilgili kural ve koşulları, tanımları ve diğer bilgileri değiştirme ve herhangi bir zamanda teklifi iptal etme hakkını saklı tutar.