AK Parti Genel Başkanvekili Efkan Ala "Instagram açılacak mı" sorusuna yanıt verdi

INSTAGRAM VE ROBLOX'A ERİŞİM ENGELİ





BTK'nın Instagram ve Roblox'a erişim engeliyle ilgili değerlendirmede bulunan Ala şunları söyledi: "Türkiye’nin hassasiyetleri var. Şunu özgürlüklerin garantisi olarak duruyoruz. Bu kuruluşlar birisi özgürlükleri kısıtlıyor, yapılan paylaşımları kaldırıyor.

Gazze’deki katliamları mesela kaldırıyor. Özgürlüklere müdahale ettiği için bu erişim engeli geldi.





Vatandaşlarımızdan bu konuda sabır rica ediyoruz. Biz muhataplarımızın Türkiye’nin hassasiyetlerine özen göstersinler diye bu adımları atıyoruz. Görüşmeler devam ediyor netice alınacaktır.







