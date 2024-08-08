Instagram erişim engeli hakkında 8 Ağustos Perşembe günü yapılan son dakika açıklamalar yakından takip ediliyor. Geçtiğimiz günlerde BTK kararı ile Instagram’a erişim engeli getirilmişti. Meta çatısı altında faaliyet sürdüren Instagram hala Türkiye’de erişime kapalıyken kullanıcılar Instagram'ın ne zaman açılacağını merak ediyor. AK Parti Genel Başkanvekili Efkan Ala "Instagram açılacak mı" sorusuna yanıt verdi. İnstagram yeniden açılacak mı, ne zaman açılacak? 8 Ağustos Perşembe günü Instagram ile ilgili yapılan açıklamalar neler? İşte Ala'nın bu soruya verdiği yanıt...
AK Parti Genel Başkanvekili Efkan Ala, Instagram'a getirilen erişim engeliyle ilgili değerlendirmelerde bulundu. Kimsenin özgürlüğünü kısıtlamak adına böyle bir adım atılmadığını belirten Ala, "Türkiye’nin hassasiyetleri var. Bu kuruluşlardan birisi özgürlükleri kısıtlıyor, yapılan paylaşımları kaldırıyor. Özgürlüklere müdahale ettiği için bu erişim engeli geldi. Görüşmeler sürüyor, netice alınacaktır. Vatandaşlarımızdan bu konuda sabır rica ediyoruz" ifadelerini kullandı.
INSTAGRAM VE ROBLOX'A ERİŞİM ENGELİ
BTK'nın Instagram ve Roblox'a erişim engeliyle ilgili değerlendirmede bulunan Ala şunları söyledi: "Türkiye’nin hassasiyetleri var. Şunu özgürlüklerin garantisi olarak duruyoruz. Bu kuruluşlar birisi özgürlükleri kısıtlıyor, yapılan paylaşımları kaldırıyor.
Gazze’deki katliamları mesela kaldırıyor. Özgürlüklere müdahale ettiği için bu erişim engeli geldi.
Vatandaşlarımızdan bu konuda sabır rica ediyoruz. Biz muhataplarımızın Türkiye’nin hassasiyetlerine özen göstersinler diye bu adımları atıyoruz. Görüşmeler devam ediyor netice alınacaktır.
EN KISA SÜREDE NETİCE ALINACAK
Roblox’ta da aynı şekilde çocukları tehdit ettiği için mahkeme kararıyla alınmış bir karar.
Özgürlükleri Türkiye’ye getiren bir partiyiz. Ancak propagandalara müsaade etmeyiz.
Nasıl sokakta çetelere anarşist tavır gösterenlere izin vermiyorsak, sosyal platformlarda da buna izin verilmesin diye bu çalışmalar yapılıyor.
Kısa zamanda netice alınacağını düşünüyorum."
ADALET BAKANI YILMAZ TUNÇ INSTAGRAM ENGELİ SORULARINA YANIT VERDİ
Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, 109. Dönem Kaymakamlık Kursu Tecrübe Paylaşımı Programı sonrasında gazetecilerin sorularını yanıtladı. Erişim yasağı getirilen Instagram’a ilişkin alınmış bir mahkeme kararı olup olmadığı sorulan Tunç, karara ilişkin düzenlemelerin İnternet Ortamındaki Yayınların Düzenlenmesine İlişkin Kanunda belirlendiğini aktararak, şunları söyledi: “Katalog suçlarla ilgili internet ortamında bir yayın söz konusu olduğunda bu yayının durdurulması yetkisi, BTK’nin başkanına verilmiş bir yetki. Bu yetkiyi kullanan BTK, hangi gerekçelerle, hangi yayınlarla bu yayın durdurma kararını, erişimin engellenmesi kararını aldığını ilgili sosyal medya kuruluşuna bildiriyor. Öncelikle bu yayının çıkarılmasıyla ilgili bildirimde bulunuyor. Çıkarılmadığı taktirde yayını durdurma yetkisi var. Türkiye bir hukuk devleti, herkes kurallara uyacak. Karara karşı idari yargıda açılan davalar var. Bu davalar, birleştirilerek idareden hangi gerekçeyle kapatma kararı verildiğine yönelik savunma alınacak.”
INSTAGRAM ERİŞİM ENGELİ VARKEN HESAP KAPATMA, DONDURMA YAPILIR MI?
Instagram erişim engeli varken hesap kapatma ve ya dondurma işlemi yapılamaz.