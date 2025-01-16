Akaryakıt fiyatları , araç sahipleri için her zaman önemli bir konudur. Güncel motorin ve mazot fiyatları, ekonomik göstergeler ve küresel piyasalardaki gelişmeler doğrultusunda belirlenir. Motorinin litre fiyatına, bu gününden itibaren geçerli olmak üzere 1 lira 46 kuruş artış yapıldı. LPG ve benzinde ise fiyat değişikliği olmadı. Peki 16 Ocak 2025 Perşembe günü İstanbul, Ankara, İzmir’de güncel akaryakıt fiyatları ne kadar?