Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (2024-ALES/2), 157 bin 530 adayın katılımıyla 28 Temmuz Pazar günü tamamlandı. Gözler ÖSYM'ye çevrilmişti. ALES sonuçları açıklandı. İşte ALES/2 sonuçları sorgulama ekranı
ALES/2 sonuçları için gözler geri sayım sürüyor. Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (2024-ALES/2), 28 Temmuz Pazar günü yapıldı. Bu yıl 81 ilde ikincisi yapılan ALES için 92 sınav merkezi, 464 bina ve 6 bin 42 salon kullanıldı. Peki ALES/2 sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte ÖSYM ALES sonuç tarihine ilişkin detaylar.
ALES/2 sonuçları açıklandı mı?
Lisanüstü eğitim yolundaki ilk basamaklardan olan yüksek lisans ve ikinci basamak olan doktora için gerekli olan ALES sonuçları gündemde. ALES sonuçları açıklandı.
28 Temmuz 2024 tarihinde uygulanan 2024 Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı'nın (2024-ALES/2) değerlendirme işlemleri tamamlanmıştır.
Adaylar, sınav sonuçlarına 15 Ağustos 2024 tarihinde saat 14.30'dan itibaren ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numarası ve aday şifresiyle erişebilecektir.
ÖSYM ALES sonuçları nereden nasıl öğrenilecek?
Adaylar sınav sonuçlarını, T.C. Kimlik/Y.U. Numaraları ve şifreleri ile ÖSYM’nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden, mobil uygulamalarından öğrenebilecekler.
ÖSYM ALES sonuçları sorgulama ekranı
ALES/3 NE ZAMAN?
ALES'in 2024 yılındaki son sınavı olan ALES/3 ise 17 Kasım'da yapılacak. Bu sınavın başvuruları ise 1-9 Ekim 2024 tarihleri arasında alınacak.