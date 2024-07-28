ALES/2 soruları ve cevap anahtarı kitapçığı merak ediliyor. Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (2024-ALES/2), bugün yapılıyor. Sınav başlama saati 10.15. ALES 150 dakika sürüyor, sınav saat 12.45'te bitiyor. Sınav sonrası ALES Temel Soru Kitapçığı ile Cevap Anahtarı’nın %10’unun erişime açılması bekleniyor. İşte ALES soru ve cevap anahtarı kitapçığı görüntüleme ekranı
ALES sınav soruları ve cevap anahtarları merak ediliyor. Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (2024-ALES/2), 28 Temmuz Pazar günü yapılacak. Sınavda sayısal ve sözel testler uygulanacaktır. Sınav, 81 il merkezi ile Lefkoşa (sadece ALES/1 Sınavı) ve Kırgızistan-Bişkek’te (sadece ALES/1 Sınavı) yapılacaktır. Bişkek’te sınav Türkiye saati ile 10.15’te başlayacaktır. Peki ALES soruları ve cevapları ne zaman açıklanacak, ALES/2 soruları ve cevap anahtarı kitapçığı yayınlandı mı?
ALES/2 KAÇ DAKİKA SÜRECEK, SAAT KAÇTA BAŞLAYACAK?
Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (2024-ALES/2), 28 Temmuz Pazar günü yapılacak. Sınavda sayısal ve sözel testler uygulanacaktır. Sınav, saat 10.15’te başlayacak ve cevaplama süresi 150 dakika (2,5 saat) olacaktır.
Sınav, 81 il merkezi ile Lefkoşa (sadece ALES/1 Sınavı) ve Kırgızistan-Bişkek’te (sadece ALES/1 Sınavı) yapılacaktır. Bişkek’te sınav Türkiye saati ile 10.15’te başlayacaktır.
ALES SORULARI VE CEVAPLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
28 Temmuz Pazar günü yurt genelinde düzenlenen Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı ardından soru-cevap duyurusu henüz gelmedi. 2024-ALES/2 sınavı temel soru kitapçığı ve cevap anahtarı erişime açılır açılmaz haberimizde yer alacaktır. ALES soruları öğrenme linki hemen aşağıdadır.
Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı’nın (2024-ALES/2) Temel Soru Kitapçığı ile Cevap Anahtarı’nın %10’unun erişime açılması bekleniyor.
ALES SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
Sınav sonuçları 16 Ağustos'ta açıklanacak ve bu tarihten itibaren 5 yıl süreyle geçerli olacak. Bu sınavın sonuçları, açıklandığı tarihten itibaren 5 yıl süreyle geçerlidir.