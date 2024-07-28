ALES sınav soruları ve cevap anahtarları merak ediliyor. Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (2024-ALES/2), 28 Temmuz Pazar günü yapılacak. Sınavda sayısal ve sözel testler uygulanacaktır. Sınav, 81 il merkezi ile Lefkoşa (sadece ALES/1 Sınavı) ve Kırgızistan-Bişkek’te (sadece ALES/1 Sınavı) yapılacaktır. Bişkek’te sınav Türkiye saati ile 10.15’te başlayacaktır. Peki ALES soruları ve cevapları ne zaman açıklanacak, ALES/2 soruları ve cevap anahtarı kitapçığı yayınlandı mı?