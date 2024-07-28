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ALES/2 soruları ve cevap anahtarı ne zaman açıklanacak?

10:06 - 28/07/2024 Pazar
Yeni Şafak
<p>ALES 2 sınav soruları cevap anahtarı</p>
ALES 2 sınav soruları cevap anahtarı

ALES/2 soruları ve cevap anahtarı kitapçığı merak ediliyor. Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (2024-ALES/2), bugün yapılıyor. Sınav başlama saati 10.15. ALES 150 dakika sürüyor, sınav saat 12.45'te bitiyor. Sınav sonrası ALES Temel Soru Kitapçığı ile Cevap Anahtarı’nın %10’unun erişime açılması bekleniyor. İşte ALES soru ve cevap anahtarı kitapçığı görüntüleme ekranı

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ALES sınav soruları ve cevap anahtarları merak ediliyor. Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (2024-ALES/2), 28 Temmuz Pazar günü yapılacak. Sınavda sayısal ve sözel testler uygulanacaktır. Sınav, 81 il merkezi ile Lefkoşa (sadece ALES/1 Sınavı) ve Kırgızistan-Bişkek’te (sadece ALES/1 Sınavı) yapılacaktır. Bişkek’te sınav Türkiye saati ile 10.15’te başlayacaktır. Peki ALES soruları ve cevapları ne zaman açıklanacak, ALES/2 soruları ve cevap anahtarı kitapçığı yayınlandı mı?

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ALES/2 KAÇ DAKİKA SÜRECEK, SAAT KAÇTA BAŞLAYACAK?

Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (2024-ALES/2), 28 Temmuz Pazar günü yapılacak. Sınavda sayısal ve sözel testler uygulanacaktır. Sınav, saat 10.15’te başlayacak ve cevaplama süresi 150 dakika (2,5 saat) olacaktır.

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Sınav, 81 il merkezi ile Lefkoşa (sadece ALES/1 Sınavı) ve Kırgızistan-Bişkek’te (sadece ALES/1 Sınavı) yapılacaktır. Bişkek’te sınav Türkiye saati ile 10.15’te başlayacaktır.

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ALES SORULARI VE CEVAPLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

28 Temmuz Pazar günü yurt genelinde düzenlenen Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı ardından soru-cevap duyurusu henüz gelmedi. 2024-ALES/2 sınavı temel soru kitapçığı ve cevap anahtarı erişime açılır açılmaz haberimizde yer alacaktır. ALES soruları öğrenme linki hemen aşağıdadır.

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Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı’nın (2024-ALES/2) Temel Soru Kitapçığı ile Cevap Anahtarı’nın %10’unun erişime açılması bekleniyor.

ALES SORULARI VE CEVAPLARI KİTAPÇIĞI İÇİN TIKLAYIN

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ALES SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Sınav sonuçları 16 Ağustos'ta açıklanacak ve bu tarihten itibaren 5 yıl süreyle geçerli olacak. Bu sınavın sonuçları, açıklandığı tarihten itibaren 5 yıl süreyle geçerlidir.

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