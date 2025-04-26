Küresel piyasalardaki belirsizlik sürerken, altın, döviz ve kripto paralardaki hareketlilik yatırımcıların odağında yer alıyor. Ticaret savaşları ve jeopolitik gerilimlerle yükselişe geçen altın fiyatlarının seyri yakından izleniyor. Kripto para piyasasındaki değer kaybı dikkat çekerken, piyasalardaki son duruma ilişkin değerlendirmeler gelmeye başladı. Altın ve para piyasaları uzmanı İslam Memiş, önümüzdeki günlerde fiyatlarda yaşanabilecek olası gelişmeleri değerlendirdi.
Ticaret savaşları ve siyasi gelişmelerin etkisiyle tarihi zirveleri gören altın fiyatları, yatırımcıların gündeminden düşmüyor. Gram altının 4 bin TL seviyesini aşmasının ardından, piyasadaki yön arayışı yakından takip ediliyor. Altın fiyatlarında düşüş mü başlayacak, yoksa yeni rekorlar mı gelecek? Altın ve para piyasaları uzmanı İslam Memiş, canlı yayında altın, döviz ve kripto paralarla ilgili son gelişmeleri değerlendirdi.
ALTINDA KISA VADELİ DÜŞÜŞ BEKLENTİSİ SÜRÜYOR
Serbest piyasalarda ons altın 3300 dolar, gram altın ise 4150 lira seviyelerinde işlem görüyor. Altın ve para piyasaları uzmanı İslam Memiş, altında kısa vadede düşüş beklentisinin sürdüğünü belirtti. “Çok hızlı yükseldi ve beklenenden erken şekilde direnç seviyeleri test edildi. Teknik olarak aşağı yönlü alanların dolması gerekiyor,” diyen Memiş, ons altında 3000 dolar seviyesinin altına sarkma, gram altında ise 4000 lira altı seviyelerin görülme olasılığının sürdüğünü vurguladı. İlk kez altın alacak olanlar için “biraz daha sabır” vurgusunda bulundu.
"SERT HAREKETLER DEVAM EDEBİLİR"
Ticaret savaşlarının etkisiyle başlayan hareketlilikle birlikte, piyasaların manipülasyona açık hale geldiğine dikkat çeken Memiş, geçtiğimiz hafta yaşanan sert geri çekilmeleri hatırlattı. Ons altında 3500 dolardan 3300 dolara, gram altında ise 4350 liradan 4150 liraya kadar düşüş yaşandığını belirten Memiş, bu tür hareketlerin büyük yatırımcılar için fırsat yarattığını ifade etti. Kısa vadede yönün aşağı olduğunu ancak bu sürecin geçici olabileceğini söyledi.
YILIN İKİNCİ YARISINA YÜKSELİŞ BEKLENTİSİ TAŞIYOR
İslam Memiş’e göre, yılın ikinci yarısıyla birlikte altın fiyatlarında yeniden yukarı yönlü hareketler görülebilir. Ons altında yıl başında hedeflenen 3500 dolar seviyesi yakalanırken, gözler şimdi gram altında.
Memiş, gram altının yılın ilerleyen dönemlerinde 4500 liraya ulaşabileceğini, 12 aylık periyotta ise 6000 lira seviyesinin gündeme gelebileceğini ifade etti. Küresel ekonomik belirsizlikler ve jeopolitik risklerin, altın fiyatlarını desteklemeyi sürdüreceğini dile getirdi. Yatırımcılara “uzun vadeli planlama yapın” uyarısında bulundu.