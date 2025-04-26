Ticaret savaşları ve siyasi gelişmelerin etkisiyle tarihi zirveleri gören altın fiyatları, yatırımcıların gündeminden düşmüyor. Gram altının 4 bin TL seviyesini aşmasının ardından, piyasadaki yön arayışı yakından takip ediliyor. Altın fiyatlarında düşüş mü başlayacak, yoksa yeni rekorlar mı gelecek? Altın ve para piyasaları uzmanı İslam Memiş, canlı yayında altın, döviz ve kripto paralarla ilgili son gelişmeleri değerlendirdi.