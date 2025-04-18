Altın ve para piyasaları uzmanı İslam Memiş, GZT Alfa’ya verdiği röportajda altın ve gümüşe dair açıklamalarda bulundu. Altın ve gümüşün gerçek para olduğunu vurgulayan Memiş, yatırımcıları kağıt para ve döviz birikiminden uzak durmaları gerektiğini söyledi. İslam Memiş'e göre gümüşün önemi nedir? Altın yerine gümüş mü alınmalı? Altın, gümüş, döviz hakkında dikkat çeken yorumlar…
ALTIN VE GÜMÜŞ 'GERÇEK PARA'
İslam Memiş’e göre altın ve gümüş yalnızca yatırım aracı değil, aynı zamanda 'gerçek para'. Tarihten örneklerle bunu ifade eden Memiş, “Osmanlı’da altın ve gümüş sikkeler vardı. Şimdi de gerçek para yine bu iki kıymetli maden. Sadece sistem değişti, gerçek para kavramı değişmedi” dedi.
GÜMÜŞ NEDEN TERCİH EDİLİR?
İslam Memiş, gümüş ve altının yatırım aracı olarak nasıl kullanıldığını anlamayan birçok kişi olduğunu belirtiyor: "Herkes dolar biriktiriyor, gümüş ve altının uzun vadeli kazanç sağladığını kimse bilmiyor." Yatırımcılar, gümüşün doğru bir şekilde nasıl değer kazanacağı hakkında bilgileri az olduğu için bu metale yönelmiyorlar.
Gümüşün uzun vadeli değerinin altın kadar kıymetli olduğunu fark etmeyen insanlar, fiziki gümüş almanın önemini göz ardı ediyorlar. Gümüşü sadece bir para birimi gibi görmek, yatırım potansiyelini anlamamak, yanlış bir bakış açısına yol açıyor.
ALTIN MI YOKSA GÜMÜŞ MÜ?
Altınla birlikte gümüş de İslam Memiş’in yatırım önerilerinde ilk sıralarda yer alıyor. Zaman zaman gümüşün getiri açısından altını geçebileceğini de belirtiyor.
“Gümüş altına göre daha çok kazandırabilir. Çünkü fiyat farkı çok açık, potansiyel yüksek. Altın 2 adım atarsa, gümüş 6 adım atar.” Ancak sadece gümüş alınmamalı. İslam Memiş’e göre en doğru strateji, altın ve gümüşü birlikte almak. Çünkü bu iki kıymetli metal birbirini dengeler.
2025 SONUNDA ALTIN VE GÜMÜŞTE YENİ REKORLAR GELİYOR
İslam Memiş, altın ve gümüş fiyatlarıyla ilgili yıl sonu tahminlerini açıkladı. 2024 Kasım ayında yaptığı öngörülerde herhangi bir değişiklik olmadığını belirten uzman, şu seviyelere dikkat çekiyor:
• Gram gümüş: 45 TL ve üzeri
• Ons gümüş: 40–45 dolar aralığı
• Gram altın: Yeni zirveler hedefte
Kısa vadede altın ve gümüşte düzeltme beklentisi olduğunu dile getiren Memiş, fiyatların bir miktar geri çekileceğini ama yılın kalanında rekorların görüleceğini söylüyor. Yatırımcılar için şu an en uygun hamle ise dolar pozisyonunu korumak. Ancak bu uzun vadeli değil, geçici bir strateji. Memiş’in tavsiyesi şöyle: “Şu an dolarda beklemek mantıklı. Sonrasında parite üzerinden altın ve gümüş alımı yapılmalı. Ama unutmayın, dolar yatırım aracı değildir.”
GERÇEK PARA ALTIN VE GÜMÜŞTÜR
İslam Memiş’in yatırımcılara tavsiyelerinden biri de şu: "Evde gerçek para saklayın. Gerçek para altın ve gümüştür." Yatırımcıların ve aile bireylerinin bu bilinçle hareket etmesi gerektiğini belirten Memiş, özellikle gençlere “Anne babanıza da anlatın” dedi.