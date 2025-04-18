GÜMÜŞ NEDEN TERCİH EDİLİR?

İslam Memiş, gümüş ve altının yatırım aracı olarak nasıl kullanıldığını anlamayan birçok kişi olduğunu belirtiyor: "Herkes dolar biriktiriyor, gümüş ve altının uzun vadeli kazanç sağladığını kimse bilmiyor." Yatırımcılar, gümüşün doğru bir şekilde nasıl değer kazanacağı hakkında bilgileri az olduğu için bu metale yönelmiyorlar.

Gümüşün uzun vadeli değerinin altın kadar kıymetli olduğunu fark etmeyen insanlar, fiziki gümüş almanın önemini göz ardı ediyorlar. Gümüşü sadece bir para birimi gibi görmek, yatırım potansiyelini anlamamak, yanlış bir bakış açısına yol açıyor.







