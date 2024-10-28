"Altının yerini alacak" diye duyurdu! 2025'in zirvesinde altın değil o yatırım aracı olacak!

Geçtiğimiz haftalarda ons altının 2.700 dolar seviyesine, gram altının ise 3.000 lirayı aşması yatırımcıların dikkatini çekmeye devam etti. Altın fiyatlarındaki bu hareketlilik sonrası yatırımcılar, altının seyrini yakından takip etmeyi sürdürürken Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş, altın yerine tercih ettiği başka bir yatırım aracına dikkat çekti. Peki, 28 Ekim 2024 itibarıyla gram altın ve çeyrek altın fiyatları ne kadar oldu? İşte güncel altın fiyatları…
Jeopolitik gerilimler, yaklaşan 5 Kasım ABD seçimleri ve merkez bankalarının faiz indirimi beklentileri altın piyasasında yükselişin sürmesine neden oldu. Yılın başından bu yana yatırımcısına yüzde 52 getiri sağlayan altın, ardı ardına kırdığı rekorlarla yatırımcıların ilgisini üzerine toplarken, giderek daha zor erişilebilir bir yatırım aracı haline geldi. Altına kıyasla daha az dikkat çeken ancak daha yüksek kazanç sağlayan gümüş ise yatırımcısına yüzde 63 oranında bir getiri sundu. Gümüş, yatırımcılar için alternatif bir değer saklama aracı olarak öne çıkmaya başladı.
Gram altın 3 bin 19 lira bandında seyrediyorken; çeyrek altın ise 4 bin 950 lirayı geçmiş durumda.
Altının fiyatlarının daha da artması bekleniyorken Altın ve Para Piyasları Uzmanı İslam Memiş, sarı metal için beklentilerini açıkladı.
ALTIN YERİNE EURO'YU TERCİH EDİYOR!
Memiş, ons altının 2 bin 717-2 bin 757 dolar aralığında dolaştığını ifade ederek, "Ortadoğu'daki haber akışları manipülasyon fiyatlaması için kullanılabilir. Benim için her ne kadar 2 bin 780 dolar seviyesi hedef konumunda olsa da, ben kenardan izlemeyi tercih ediyorum" dedi.
Altın yerine Euro'yu tercih ettiğini ifade eden Memiş, "Kar satışları gelmeden yükselişleri sağlıklı göremem. Bu hafta için 2 bin 717-2 bin 768 dolar aralığını takip edeceğim. Gram altın yatırımcısı yine ons altını takip etmeli. Ons nereye, gram oraya" şeklinde konuştu.
"2025 ŞAMPİYONU DA GÜMÜŞ OLACAK"
Ons gümüş için de açıklamalarda bulunan Memiş, şu cümleleri kullandı:
"Ons gümüş (xag/usd) 33,70 dolar seviyesinden kapanış yapmıştı. Rasyo nedenli kar satışını yaptı. Rasyo, 81,52 seviyesine tekrar yükseldi. Orta ve uzun vadede yükseliş beklentim devam ediyor. Hatta 2024'ün şampiyonu ilan ettiğim gibi 2025'in de şampiyonu ilan ettiğimi anımsatmak isterim. Düşüşleri alım fırsatı olarak göreceğim. Düşüş için aşağıda alanı var."
"Kademeli alım yapmayı uygun görüyorum. Kısa vadede geri çekilme, orta ve uzun vadede yeni rekorlar bekliyorum. Bu hafta için 33,50-34,50 dolar aralığını takip edeceğim. Gram gümüş yatırımcısı yine ons gümüşü takip etmeli. Ons gümüş nereye, gram gümüş oraya" açıklamasında bulundu.