"Altının yerini alacak" diye duyurdu! 2025'in zirvesinde altın değil o yatırım aracı olacak!

Jeopolitik gerilimler, yaklaşan 5 Kasım ABD seçimleri ve merkez bankalarının faiz indirimi beklentileri altın piyasasında yükselişin sürmesine neden oldu. Yılın başından bu yana yatırımcısına yüzde 52 getiri sağlayan altın, ardı ardına kırdığı rekorlarla yatırımcıların ilgisini üzerine toplarken, giderek daha zor erişilebilir bir yatırım aracı haline geldi. Altına kıyasla daha az dikkat çeken ancak daha yüksek kazanç sağlayan gümüş ise yatırımcısına yüzde 63 oranında bir getiri sundu. Gümüş, yatırımcılar için alternatif bir değer saklama aracı olarak öne çıkmaya başladı.