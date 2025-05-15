ANKARA DEPREM SON DAKİKA! Ankara'da deprem mi oldu, hangi illerde hissedildi? AFAD ve Kandilli Son depremler

Konya'da akşam saatlerinde meydana gelen 5.2 büyüklüğündeki deprem paniğe neden oldu. AFAD’dan yapılan açıklamaya göre, merkez üssü Konya'nın Emirgazi ilçesi olan sarsıntı çevre illerde de hissedildi. Ankara başta olmak üzere birçok şehirde vatandaşlar depremi net şekilde hissetti. İlk belirlemelere göre can kaybı ya da ciddi bir hasar bildirilmezken, ekiplerin sahadaki çalışmaları sürüyor. Yetkililer, artçı sarsıntılara karşı vatandaşları tedbirli olmaya çağırdı.
AFAD verilerine göre, Konya'nın Kulu ilçesinde saat 15.46'da, 18.73 kilometre derinlikte, 5.2 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem Ankara'da ve çevre illerde de hissedildi.
PROF. DR. PAMPAL'DAN AÇIKLAMA
Prof. Dr. Süleyman Pampal, CNN TÜRK canlı yayınında şu ifadeleri kullandı:
"Ben de Ankara'dayım hissettik depremi. Konya'da olduğu için Ankara'ya çok güçlü etki etmez. Bölgede olmayacak iş değil, geçtiğimiz hafta Cihanbeyli civarında 4.5 civarında bir deprem olmuştu. Konya'nın içinden geçen fay da var.
Simav civarında olan depremler bu fayın Batı ucunda medyana geliyordu. Bu depremlerse Afyon Akşehir, o fayın devamında uzanan bir zondur bu. Bu büyüklükte deprem üretebilecek çok fazla fay var bunlardan biri de Cihanbeyli, muhtemelen onun neden olduğu deprem.
5 normal çünkü bu fay 6- 6.5 büyüklüğünde deprem üretme potansiyeline sahip. Bu deprem şaşırtmasın. Ankara çevresinde de Konya çevresinde de zannedildiğinin aksine çok fazla aktif fay var.