ANKARA DEPREM SON DAKİKA! Ankara'da deprem mi oldu, hangi illerde hissedildi? AFAD ve Kandilli Son depremler

PROF. DR. PAMPAL'DAN AÇIKLAMA

Prof. Dr. Süleyman Pampal, CNN TÜRK canlı yayınında şu ifadeleri kullandı:

"Ben de Ankara'dayım hissettik depremi. Konya'da olduğu için Ankara'ya çok güçlü etki etmez. Bölgede olmayacak iş değil, geçtiğimiz hafta Cihanbeyli civarında 4.5 civarında bir deprem olmuştu. Konya'nın içinden geçen fay da var.

Simav civarında olan depremler bu fayın Batı ucunda medyana geliyordu. Bu depremlerse Afyon Akşehir, o fayın devamında uzanan bir zondur bu. Bu büyüklükte deprem üretebilecek çok fazla fay var bunlardan biri de Cihanbeyli, muhtemelen onun neden olduğu deprem.





5 normal çünkü bu fay 6- 6.5 büyüklüğünde deprem üretme potansiyeline sahip. Bu deprem şaşırtmasın. Ankara çevresinde de Konya çevresinde de zannedildiğinin aksine çok fazla aktif fay var.