Kurban Bayramı'na yaklaşırken, Ankara’da kurbanlık hayvan satışı ve kesim yerleri ile ilgili bilgiler araştırılmaya başlandı. Büyükşehir Belediyesi tarafından belirlenen resmi alanların yanı sıra özel işletmeler de kurbanlık hayvan satışı ve kesim hizmeti sunacak. Bu yazıda, 2024 Kurban Bayramı'nda Ankara’da kurban pazar yeri ve kurban satışı için detaylı bir rehber bulacaksınız.