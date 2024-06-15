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Ankara kurban kesim yerleri

10:39 - 15/06/2024 Cumartesi
Güncelleme: 10:39 - 15/06/2024 Cumartesi
Yeni Şafak
<p>Ankara ili ve ilçeleri kurban pazarı satış ve kesim yerleri listesi</p>
Ankara ili ve ilçeleri kurban pazarı satış ve kesim yerleri listesi

Ankara'da Kurban Bayramı 2024 için kurbanlık satış ve kesim yerleri bayram öncesi merak konusu. Kurbanlık almak isteyen vatandaşlar için çeşitli ilçelerde kurban satış ve kesim yerleri organize edildi. İşte Ankara kurban pazar ve kesim yerleri.

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Kurban Bayramı'na yaklaşırken, Ankara’da kurbanlık hayvan satışı ve kesim yerleri ile ilgili bilgiler araştırılmaya başlandı. Büyükşehir Belediyesi tarafından belirlenen resmi alanların yanı sıra özel işletmeler de kurbanlık hayvan satışı ve kesim hizmeti sunacak. Bu yazıda, 2024 Kurban Bayramı'nda Ankara’da kurban pazar yeri ve kurban satışı için detaylı bir rehber bulacaksınız.

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Kurban kesimi, dini kurallara uygun şekilde yapılmalıdır. Kesim işleminin ehliyetli kişiler tarafından gerçekleştirilmesi ve hayvanın gereksiz yere acı çekmemesi önemlidir. İşte Ankara kurban pazarı satış ve kurban kesim yerleri.

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Ankara Kurban Kesim Yerleri İlçe ve Adresleri

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ANKARA KURBAN KESİM YERLERİ LİSTESİ (2024) İÇİN TIKLAYIN

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Ankara kurban kesim yerleri