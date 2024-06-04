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Ankara kurban pazarı ve kurban kesim yerleri

15:06 - 4/06/2024 Tuesday
Güncelleme: 15:33 - 4/06/2024 Tuesday
Yeni Şafak
<p>Ankara ili ve ilçeleri kurban pazarı satış ve kesim yerleri listesi</p>
Ankara ili ve ilçeleri kurban pazarı satış ve kesim yerleri listesi

Ankara'da Kurban Bayramı 2024 için kurbanlık alım ve satış yerleri belirlendi. Kurbanlık almak isteyen vatandaşlar için çeşitli ilçelerde kurban satış ve kesim yerleri organize edilmiştir. İşte Ankara kurban pazar yerleri ve detayları:

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Kurban Bayramı'na yaklaşırken, Ankara’da kurbanlık hayvan satışı ve kesim yerleri ile ilgili bilgiler araştırılmaya başlandı. Büyükşehir Belediyesi tarafından belirlenen resmi alanların yanı sıra özel işletmeler de kurbanlık hayvan satışı ve kesim hizmeti sunacak. Bu yazıda, 2024 Kurban Bayramı'nda Ankara’da kurban pazar yeri ve kurban satışı için detaylı bir rehber bulacaksınız.

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Kurban kesimi, dini kurallara uygun şekilde yapılmalıdır. Kesim işleminin ehliyetli kişiler tarafından gerçekleştirilmesi ve hayvanın gereksiz yere acı çekmemesi önemlidir. İşte Ankara kurban pazarı satış ve kurban kesim yerleri.

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Ankara Kurban Kesim Yerleri İlçe ve Adresleri

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#Ankara kurbanlık yerleri
#kurban pazarı
#Kurbanlık satış yerleri
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