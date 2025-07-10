LGS'ye girmeyen veya sınavla bir okula yerleşemeyen öğrenciler, "yerel yerleştirme" ile öğrenci alan okulların tercih ekranlarından başvuru yapabilirler. Bu okullar genellikle Anadolu liseleri, mesleki ve teknik Anadolu liseleri ve Anadolu imam hatip liseleridir. Yerel yerleştirmede en önemli kriterlerden biri Okul Başarı Puanı (OBP)'dır. Peki Ankara’da sınavsız öğrenci alan OBP puanı kaç? Ankara’da sınavsız öğrenci alan Anadolu, Fen, İmam Hatip ve Mesleki ve Teknik Anadolu Liseleri hangileri?
Ankara’da OBP ile öğrenci alan çok sayıda lise bulunmaktadır. Bu okullar genellikle her ilçede yer alan Anadolu Liseleri, Mesleki ve Teknik Anadolu Liseleri ve Anadolu İmam Hatip Liseleridir. Anadolu liseleri arasında bazıları yüksek OBP ile öğrenci alırken, bazıları daha düşük OBP'lerle de öğrenci kabul edebilir. Mesleki ve Teknik Anadolu Liseleri de geniş bir OBP yelpazesiyle öğrenci alımı yapmaktadır.
22 Temmuz 2024 tarihinde ilan edilen OBP ile öğrenci alan ortaöğretim kurumları yerleştirme sonuçlarına göre tercihe son yerleşen öğrencinin puanıdır.
LİSE TERCİHLERİ NE ZAMAN?
Sonuçlarını öğrenen öğrenciler, 14-24 Temmuz tarihleri arasında tercih işlemlerini yapacak. Ardından tercih sonuçları 4 Ağustos günü ilan edilecek. Aynı gün boş kontenjanlar da duyurulacak.
LİSE NAKİLLERİ NA ZAMAN?
İlk nakil başvuruları 4-6 Ağustos tarihleri arasında alınacak ve sonuçlar da 8 Ağustos'ta ilan edilecek.
İkinci nakiller 8-12 Ağustos günü alınacak, 14 Ağustos tarihinde sonuçlar açıklanacak. 22 Ağustos günü ise il ve ilçelerde öğrenci yerleştirme ve nakil komisyonlarınca yerleştirme işlemleri tamamlanacak.