Ankara’da OBP ile öğrenci alan çok sayıda lise bulunmaktadır. Bu okullar genellikle her ilçede yer alan Anadolu Liseleri, Mesleki ve Teknik Anadolu Liseleri ve Anadolu İmam Hatip Liseleridir. Anadolu liseleri arasında bazıları yüksek OBP ile öğrenci alırken, bazıları daha düşük OBP'lerle de öğrenci kabul edebilir. Mesleki ve Teknik Anadolu Liseleri de geniş bir OBP yelpazesiyle öğrenci alımı yapmaktadır.

22 Temmuz 2024 tarihinde ilan edilen OBP ile öğrenci alan ortaöğretim kurumları yerleştirme sonuçlarına göre tercihe son yerleşen öğrencinin puanıdır.