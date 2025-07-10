Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamında yapılan yerleştirmeler, merkezi yerleştirme ve yerel yerleştirme olmak üzere iki ana kategoride gerçekleştirilir. LGS sınavına katılan öğrenciler bu iki sistem üzerinden tercih yaparak liselere yerleşme imkanı bulurlar. Ancak, LGS sınavına girmeyen öğrenciler için de liselere yerleşme yolu açıktır; bu öğrenciler genellikle ortaokul başarı puanı (OBP) ile liselere yerleştirilirler. İşte Antalya'da sınavsız girilen liseler ve OBP puanları.

1 /12 Antalya özelinde, sınavsız olarak öğrenci kabul eden liseler, özellikle LGS'ye girmeyen veya farklı bir tercih stratejisi izleyen öğrenciler ve veliler tarafından yoğun ilgi görmektedir. Bu liseler, OBP'ye göre yapılan yerleştirmelerle öğrencilerini bünyesine katmakta ve öğrencilere nitelikli bir eğitim sunmaktadır. Antalya'daki sınavsız girilebilen liseler hakkında detaylı araştırmalar LGS sonuçları sonrası merak konusu olmakta. Peki LGS puanı olmadan öğrenci alan liseler hangileri, OBP puanı kaç? İşte Antalya yerel yerleştirme ile alan liseler ve OBP puanları.

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