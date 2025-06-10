AÖF Güz Dönemi ve Bahar Dönemi sınavları vize - final şeklinde uygulandı. AÖF yaz okulu sınavı için kayıt işlemleri 30 Haziran'da başlayacak, 4 Temmuz'a kadar sürecek. Yaz okulu sınavı ise 16 Ağustos 2025 tarihinde yapılacak. AÖF üzerinden üniversite eğitimi tamamlayan binlerce öğrenci, mezuniyet sonrası diploma alma süreci hakkında detaylı bilgi arıyor. Peki, AÖF diploması nasıl alınır, hangi belgeler gerekir ve süreç ne kadar sürer? İşte AÖF mezuniyet şartları...

1 /9 Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi'nin Güz ve Bahar Dönemi sınavları tamamlandı. Şimdilerde ise AÖF yaz okulu kayıt tarihleri merak konusu. AÖF yaz okulu sınavı için kayıt işlemleri 30 Haziran'da başlayacak, 4 Temmuz'a kadar sürecek. Söz konusu tarihe kadar sınav merkezi tercihi yapanlar, Yaz Okulu sınavına ilgili sınav merkezinde girebilir. AÖF Yaz okulu sınavı 16 Ağustos 2025 tarihinde uygulanacak.

2 /9 AÖF MEZUNİYET ŞARTLARI NELER? Diplomanızı alabilmek için öncelikle AÖF’te kayıtlı olduğunuz programın tüm derslerinden başarılı olmanız ve genel not ortalamanızın en az 2.00 olması gerekir. Ayrıca, varsa zorunlu stajınızı da tamamlamış olmalısınız.

3 /9 AÖF DİPLOMASI NEREDEN ALINIR? AÖF diploması, mezuniyet işlemleriniz tamamlandıktan sonra Açıköğretim Büroları üzerinden teslim edilir. Mezuniyet durumunuz Anadolu Üniversitesi'nin sistemi tarafından onaylandığında, diploma basım süreci başlar.

4 /9 Diploma basım süreci genellikle mezuniyet tarihinden itibaren 2 ila 4 hafta içinde tamamlanır.

5 /9 DİPLOMA ALMAK İÇİN GEREKLİ BELGELER Diplomanızı almak için aşağıdaki belgelerle birlikte size en yakın AÖF bürosuna başvurmanız gerekir.

6 /9 Geçerli bir kimlik belgesi (Nüfus cüzdanı, ehliyet veya pasaport) Eğer diplomanızı bir başkası alacaksa noter onaylı vekâletname.

7 /9 AÖF sınıf geçme notu kaç?



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