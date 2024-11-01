Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Özgün
Özgün Haberler
AÖF güz dönemi vize sınavları yaklaşıyor! 2024-2025 AÖF ara sınavları ne zaman yapılacak?

AÖF güz dönemi vize sınavları yaklaşıyor! 2024-2025 AÖF ara sınavları ne zaman yapılacak?

11:251/11/2024, Cuma
Yeni Şafak
Sonraki haber

Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi (AÖF) güz dönemi vize (ara) sınavları için bekleyiş sürüyor. AÖF akademik takvimi Anadolu Üniversitesi tarafından duyurulmuştu. Peki, 2024-2025 AÖF ara sınavları ne zaman yapılacak? İşte AÖF güz dönemi vize sınav tarihleri...

Anadolu Üniversitesi Açık Öğretim Fakültesi'nin bu seneki akademik takvimi netlik kazandı. Binlerce öğrenci ara sınav tarihlerini araştırıyor. 2024-2025 AÖF vize sınavları ne zaman yapılacak?

AÖF ARA (VİZE) SINAV TARİHLERİ NE ZAMAN?


Güz Dönemi Ara Sınavı 07-08 Aralık 2024



AÖF FİNAL SINAVI NE ZAMAN?


Güz Dönemi Dönem Sonu (Final) Sınavı 18-19 Ocak 2025

AÖF SINAV GİRİŞ YERLERİ BELGESİ AÇIKLANDI MI?


AÖF sınav giriş yerleri belgeleri henüz açıklanmadı. Konuya ilişkin duyuru yayımlandığında haberimize ekleyeceğiz.

AÖF SINAV TARİHLERİ 2024-2025


Güz Dönemi Ara Sınavı 07-08 Aralık 2024

Güz Dönemi Dönem Sonu Sınavı 18-19 Ocak 2025

Bahar Dönemi Ara Sınavı 19-20 Nisan 2025

Bahar Dönemi Dönem Sonu Sınavı 24-25 Mayıs 2025

Yaz Okulu Sınavı 16 Ağustos 2025 tarihinde uygulanacak.





#aöf
#aöf sınav tarihleri
#aöf ara sınav
#aöf vize sınav
#anadolu üniversitesi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
ABD seçimleri için son 4 gün! Donald Trump ile Kamala Harris karşı karşıya