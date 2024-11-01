Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi (AÖF) güz dönemi vize (ara) sınavları için bekleyiş sürüyor. AÖF akademik takvimi Anadolu Üniversitesi tarafından duyurulmuştu. Peki, 2024-2025 AÖF ara sınavları ne zaman yapılacak? İşte AÖF güz dönemi vize sınav tarihleri...
Anadolu Üniversitesi Açık Öğretim Fakültesi'nin bu seneki akademik takvimi netlik kazandı. Binlerce öğrenci ara sınav tarihlerini araştırıyor. 2024-2025 AÖF vize sınavları ne zaman yapılacak?
AÖF ARA (VİZE) SINAV TARİHLERİ NE ZAMAN?
Güz Dönemi Ara Sınavı 07-08 Aralık 2024
AÖF FİNAL SINAVI NE ZAMAN?
Güz Dönemi Dönem Sonu (Final) Sınavı 18-19 Ocak 2025
AÖF SINAV GİRİŞ YERLERİ BELGESİ AÇIKLANDI MI?
AÖF sınav giriş yerleri belgeleri henüz açıklanmadı. Konuya ilişkin duyuru yayımlandığında haberimize ekleyeceğiz.
AÖF SINAV TARİHLERİ 2024-2025
Güz Dönemi Ara Sınavı 07-08 Aralık 2024
Güz Dönemi Dönem Sonu Sınavı 18-19 Ocak 2025
Bahar Dönemi Ara Sınavı 19-20 Nisan 2025
Bahar Dönemi Dönem Sonu Sınavı 24-25 Mayıs 2025
Yaz Okulu Sınavı 16 Ağustos 2025 tarihinde uygulanacak.