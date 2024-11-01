Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi (AÖF) güz dönemi vize (ara) sınavları için bekleyiş sürüyor. AÖF akademik takvimi Anadolu Üniversitesi tarafından duyurulmuştu. Peki, 2024-2025 AÖF ara sınavları ne zaman yapılacak? İşte AÖF güz dönemi vize sınav tarihleri...

1 /5 Anadolu Üniversitesi Açık Öğretim Fakültesi'nin bu seneki akademik takvimi netlik kazandı. Binlerce öğrenci ara sınav tarihlerini araştırıyor. 2024-2025 AÖF vize sınavları ne zaman yapılacak?

2 /5 AÖF ARA (VİZE) SINAV TARİHLERİ NE ZAMAN?

Güz Dönemi Ara Sınavı 07-08 Aralık 2024





3 /5 AÖF FİNAL SINAVI NE ZAMAN?

Güz Dönemi Dönem Sonu (Final) Sınavı 18-19 Ocak 2025

4 /5 AÖF SINAV GİRİŞ YERLERİ BELGESİ AÇIKLANDI MI?

AÖF sınav giriş yerleri belgeleri henüz açıklanmadı. Konuya ilişkin duyuru yayımlandığında haberimize ekleyeceğiz.