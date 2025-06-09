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AÖL 3. DÖNEM SINAV GİRİŞİ: AÖL 3.dönem sınav giriş belgeleri ne zaman yayımlanır?

AÖL 3. DÖNEM SINAV GİRİŞİ: AÖL 3.dönem sınav giriş belgeleri ne zaman yayımlanır?

13:549/06/2025, Pazartesi
Yeni Şafak
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Açık Öğretim Lisesi (AÖL) 3. dönem sınavları yaklaşırken, öğrenciler sınav giriş belgelerinin yayımlanacağı tarihi merak ediyor. Sınava girecek adayların, sınav günü giriş belgelerini yanlarında bulundurmaları zorunlu. Peki, AÖL 3. dönem sınav giriş belgeleri ne zaman erişime açılacak? Detaylar haberimizde…

AÖL 3. dönem sınav giriş belgeleri için geri sayım başladı. Sınava katılacak öğrenciler, giriş belgelerinin yayınlanma tarihini araştırıyor. AÖL sınavlarında belge olmadan sınava girilemediği için bu tarih büyük önem taşıyor. AÖL 3. dönem sınav giriş belgeleri ne zaman açıklanacak?

SINAV TARİHİ, GÜNÜ VE SAATİ  

1. Oturum: 19 Temmuz 2025 Cumartesi günü Türkiye saati ile 10.00’da

2. Oturum: 19 Temmuz Cumartesi günü Türkiye saati ile 14.00’te,

3. Oturum: 20 Temmuz 2025 Pazar günü Türkiye saati ile 10.00’da.

AÖL 3.DÖNEM SINAV GİRİŞ BELGESİ NE ZAMAN YAYIMLANIR?

Adaylar, 14 Temmuz 2025 tarihinden itibaren öğrenci/T.C. kimlik numarası ve şifreleri ile; Açık Öğretim Ortaokulunda kayıtlı öğrenciler https://aionet.meb.gov.tr/OgrenciGiris.aspx Açık Öğretim Lisesi, Açık Öğretim İmam Hatip Lisesi ve Mesleki Açık Öğretim Lisesinde kayıtlı öğrenciler https://aolweb.meb.gov.tr/ogrenci_giris.aspx internet adreslerinden giriş yaparak fotoğraflı sınav giriş belgelerini alabileceklerdir.

AÖL 3.DÖNEM SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

14 Ağustos 2025 tarihinden itibaren adaylar, öğrenci/T.C. kimlik numarası ve şifreleri ile; Açık Öğretim Ortaokulunda kayıtlı öğrenciler https://aionet.meb.gov.tr/OgrenciGiris.aspx Açık Öğretim Lisesi, Açık Öğretim İmam Hatip Lisesi ve Mesleki Açık Öğretim Lisesinde kayıtlı öğrenciler https://aolweb.meb.gov.tr/ogrenci_giris.aspx internet adreslerinden giriş yaparak sınav sonuç bilgilerini öğrenebilecektir.

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