AÖL 3. DÖNEM SINAV GİRİŞİ: AÖL 3.dönem sınav giriş belgeleri ne zaman yayımlanır?

AÖL 3. dönem sınav giriş belgeleri için geri sayım başladı. Sınava katılacak öğrenciler, giriş belgelerinin yayınlanma tarihini araştırıyor. AÖL sınavlarında belge olmadan sınava girilemediği için bu tarih büyük önem taşıyor. AÖL 3. dönem sınav giriş belgeleri ne zaman açıklanacak?