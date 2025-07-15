2025 asgari ücret ara zammıyla ilgili gelişmeler, milyonlarca çalışanın gündeminde yer almaya devam ediyor. Bilindiği gibi, asgari ücret normal şartlarda yılda bir kez belirleniyor. Ancak son yıllarda artan enflasyon nedeniyle temmuz aylarında ek zam uygulamasına gidilmişti. Geçtiğimiz yıl bu uygulama hayata geçirilmemiş, sadece ocak zammı yapılmıştı. Ocak ayında yapılan son düzenlemeyle net asgari ücret 17 bin TL’den 22.104 TL’ye yükseltilmişti. Temmuz 2025’te yeni bir ara zam yapılıp yapılmayacağı ise merakla bekleniyor. Peki, bu yıl asgari ücrete ek zam gelecek mi?
Asgari ücrete ara zam için gözler Bakanlıklardaydı. Zam konusunda kesin ifadeler kullanılmasa da enflasyon rakamları işaret edilmişti. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, ara zammın Temmuz ayında gündeme gelebileceğini ifade etmişti. AK Parti’nin Kızılcahamam kampında yapılan toplantılarda asgari ücrete 6 ayda bir zam yapılmasının gündeme geldiği iddia edildi. Bu gelişmenin ardından milyonlarca asgari ücretli son gelişmeleri yakından takip ediyor. 2025 yılının Ocak ayında asgari ücrete %30 artış yapılarak 22 bin 104 lira seviyesine yükseltildi. Peki Asgari ücrete ara zam yapılacak mı? İşte, 2025 Temmuz asgari ücret zam gelişmeleri…
ASGARİ ÜCRETE ARA ZAM YAPILACAK MI?
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan geçtiğimiz aylarda yaptığı açıklamada enflasyonda düşüş beklendiğini vurgularken aksilik olması durumunda temmuz ayında ara zammın gündeme gelebileceğini açıklamıştı.
AK Parti’nin Kızılcahamam kampında asgari ücrette 6 ayda bir zam yapılması konusunun gündeme getirildiği iddia edildi. Konuyla ilgili herhangi bir resmi açıklama gelmezken asgari ücret ara zam tartışmaları tekrar yükseldi.
Normal şartlarda asgari ücrete zam yapılırken hükümet, işveren ve işçi sendikaları temsilcileri bir araya gelerek başta enflasyon ve diğer birçok kriteri dikkate alarak zam oranı belirleniyor. Temmuz ayında ise asgari ücrete ara zam hazırlığı içerisinde olunmadığı biliniyor. Yeni yıl ile birlikte 2026 yılında asgari ücret yeniden belirlenecek.
ENFLASYONDA DÜŞÜŞ DİKKAT ÇEKTİ
2025 yılının Ocak ayında enflasyon % 5.03, Şubat ayında 2.27, Mart ayında 2.46, Nisan ayında 3, Mayıs ayında 1.53 ve son olarak Haziran ayında 1.37’ye geriledi.
Bu yılın ilk 6 aylık verisine göre memur ve memur emeklilerin aldığı zam toplu sözleşmeyle birlikte %15.57 oldu. SSK, Bağ-Kur ve Emekli Sandığı maaşlarına ise %16.67 artış yapıldı.
En düşük emekli maaşı 16 bin 881 lira olurken, en düşük memur maaşı ise ek ödemelerle birlikte 50 bin seviyesine dayandı.
TEMMUZ AYINDA BİRÇOK ÖDEME DEĞİŞTİ
Memur maaşlarıyla birlikte evde bakım yardımı, 65 yaş aylığı, engelli aylığı, kıdem tazminatı tavanı ve bedelli askerlik ücreti de değişti
Bedeli askerlik ücreti 280 bin 850 lira 64 kuruş olurken Evde bakım maaşı yüzde 15,57 oranında zammın ardından 11 bin 702 TL'ye yükseldi. 65 yaş aylığı da yüzde 15,56'lik artışla birlikte güncellendi.
Bu zam oranıyla birlikte Ocak 2025'te 4 bin 664 lira olan 65 yaş aylığı Temmuz ayından itibaren 5 bin 390 lira oldu.
ASGARİ ÜCRET ARA ZAM SON AÇIKLAMALAR
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan geçtiğimiz aylarda asgari ücret zammına ilişkin yaptığı açıklamalar;
“Enflasyonda düşüş bekliyoruz, ancak bir aksilik olursa temmuz ayında ara zam gündeme gelebilir” ifadelerini kullandı.
"Kamu sözleşmelerine yoğunlaştık, asgari ücrete ara zammı konuşmak için çok erken."
"Vatandaşlarımızın satın alma gücünü hükümet olarak korumak zorundayız. Enflasyonda düşüşün başladığını göreceğiz. Makro ekonomik veriler de bunu gösteriyor. Ancak olur ya bir aksilik olursa Temmuz ayında da tekrar asgari ücret artışı gündeme gelebilir. Ancak ticaretimizi, ihracatımızı arttırmak amacıyla asgari ücreti bir yıl süreyle belirledik. İhracatçıdan bu yüzden alkış aldık. İşveren de geleceğini görmek zorunda."
Hazine ve Maliye Bakanlığı ve Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının asgari ücret ara zammına ilişkin yeni bir çalışması ise bulunmuyor. Asgari ücret zammının 2026 yılı Ocak ayında gerçekleştirilmesi bekleniyor. Konuyla ilgili resmi açıklama gelmesi halinde haberimiz güncellenecek.
ARA ZAM YAPILAN YILLAR
2022 yılına kadar asgari ücret her yıl yalnızca bir kez, Ocak ayında belirlenirken, bu düzen ilk kez 2022'de değişti. Yükselen enflasyon nedeniyle, o yıl hem Ocak hem de Temmuz aylarında olmak üzere iki kez zam yapıldı. Ocak ayında asgari ücrete yüzde 50 oranında artış gelirken, Temmuz ayında ek olarak yüzde 30 zam uygulandı.
2023 yılında da asgari ücrete iki kez zam yapıldı. Ocak ayında yüzde 54,66 oranında artış uygulanırken, Temmuz ayında ise yüzde 34,04’lük bir ek zam gerçekleştirildi.
Ancak 2024 yılıyla birlikte asgari ücrette yılda bir kez zam uygulamasına geçildi. 2024 Ocak ayında asgari ücrete yüzde 49 oranında zam yapıldı (2023 yılı enflasyonu yüzde 64,77 olarak açıklanmıştı). 2025 yılı başında ise asgari ücret yüzde 30 artırılarak brüt 26.005 TL’ye, net olarak da 22.104 TL’ye yükseldi. 2024 yılı sonunda açıklanan yıllık enflasyon ise yüzde 44,38 oldu.