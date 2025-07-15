ENFLASYONDA DÜŞÜŞ DİKKAT ÇEKTİ

2025 yılının Ocak ayında enflasyon % 5.03, Şubat ayında 2.27, Mart ayında 2.46, Nisan ayında 3, Mayıs ayında 1.53 ve son olarak Haziran ayında 1.37’ye geriledi.

Bu yılın ilk 6 aylık verisine göre memur ve memur emeklilerin aldığı zam toplu sözleşmeyle birlikte %15.57 oldu. SSK, Bağ-Kur ve Emekli Sandığı maaşlarına ise %16.67 artış yapıldı.

En düşük emekli maaşı 16 bin 881 lira olurken, en düşük memur maaşı ise ek ödemelerle birlikte 50 bin seviyesine dayandı.







