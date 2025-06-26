ARAÇ SAHİPLERİ DİKKAT: UTTS son başvuru tarihi ne zaman? Başvuru nasıl yapılır?

UTTS NEDEN ZORUNLU? VERGİ YÖNÜNDEN NE ANLAMA GELİYOR?

UTTS ile entegre çalışan akaryakıt istasyonlarında manuel plaka girişi ortadan kaldırılıyor. Araç bilgileri, ödeme sırasında otomatik olarak sistemdeki Ödeme Kaydedici Cihaz'a (ÖKC) aktarılıyor. Böylece kesilen fişler hem teknik hem de hukuki açıdan geçerli hale geliyor.

Gelir İdaresi açıklaması şöyle:

“Sisteme entegre olmayan, manuel olarak plaka girilen fişler yasal kabul edilmez ve gider olarak beyan edilemez.”



