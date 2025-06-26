ARAÇ SAHİPLERİ DİKKAT: UTTS son başvuru tarihi ne zaman? Başvuru nasıl yapılır?

İşletmeye kayıtlı aracı olanları ilgilendiren önemli bir uygulama sona ermek üzere. UTTS sistemine dahil olmayanlar hem akaryakıt giderini gider yazamayacak hem de yüksek tutarlı cezalarla karşılaşacak. Peki son tarih ne zaman? Kimler bu sisteme başvurmalı?
Türkiye genelindeki milyonlarca araç sahibini yakından ilgilendiren Ulusal Taşıt Tanıma Sistemi (UTTS) uygulamasında geri sayım başladı. Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından yürürlüğe alınan sistem kapsamında, iş araçlarına takılması gereken Taşıt Tanıma Birimi (TTB) için tanınan süre 30 Haziran 2025'te sona erecek. Bu tarihe kadar yükümlülüğünü yerine getirmeyen vergi mükelleflerini ciddi yaptırımlar bekliyor.
UTTS NEDİR? NE AMAÇLA KULLANILIYOR?
Ulusal Taşıt Tanıma Sistemi, şirketlerin iş amaçlı araçlarına alınan akaryakıtın doğrudan araçla eşleştirilerek kayıt altına alınmasını ve belge düzeninin otomatikleştirilmesini sağlayan bir sistemdir. Bu sayede akaryakıt fişleri elektronik olarak sisteme işlenir ve beyan edilebilir hâle gelir.
Sistemin bileşenleri şunlardır:
TTB (Taşıt Tanıma Birimi): Araca monte edilen tanımlayıcı birim.
TTO (Taşıt Tanıma Okuyucu): Yakıt pompasına takılan okuma cihazı.
TİM (Tabanca İletişim Modülü): İstasyondan vergi sistemine veri aktarımını sağlar.
UTTS NEDEN ZORUNLU? VERGİ YÖNÜNDEN NE ANLAMA GELİYOR?
UTTS ile entegre çalışan akaryakıt istasyonlarında manuel plaka girişi ortadan kaldırılıyor. Araç bilgileri, ödeme sırasında otomatik olarak sistemdeki Ödeme Kaydedici Cihaz'a (ÖKC) aktarılıyor. Böylece kesilen fişler hem teknik hem de hukuki açıdan geçerli hale geliyor.
Gelir İdaresi açıklaması şöyle:
“Sisteme entegre olmayan, manuel olarak plaka girilen fişler yasal kabul edilmez ve gider olarak beyan edilemez.”
TTB TAKILMAZSA NE GİBİ SONUÇLAR DOĞAR?
Süre dolduğunda ve TTB montajı yapılmadığında, vergi mükellefleri hem giderlerini kaydettiremeyecek hem de özel usulsüzlük cezasına çarptırılacak.
2025 yılı itibarıyla uygulanacak ceza tutarları:
En düşük ceza: 7.000 TL
En yüksek ceza: 140.000 TL
Ortalama ceza: 28.000 TL’ye kadar ulaşabiliyor.
Bu cezaların yanı sıra, belgeyle ispatlansa bile akaryakıt harcamaları vergi matrahından indirilemeyecek.
BAŞVURU NASIL YAPILIR? TTB MONTAJI NEREDE GERÇEKLEŞİR?
e-Devlet ya da GİB kullanıcı bilgileriyle UTTS sistemine giriş yapılır.
Araç bilgileri kontrol edilerek başvuru formu doldurulur.
Yetkilendirilmiş servislerden montaj için randevu alınır.
Montaj işlemi tamamlandıktan sonra sistem otomatik olarak güncellenir.