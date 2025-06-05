Arefe günü (bugün) bankalar açık mı, kapalı mı, yarım gün mü?

Kurban Bayramı arefe günü, 5 Haziran 2025 Perşembe, bankaların açık olup olmadığı merak konusu oldu. Arefe günü olması nedeniyle banka çalışma saatleri değişiyor ve vatandaşlar, işlemlerini gerçekleştirebilmek için saat kaçta açık olacaklarını öğrenmek istiyor. Peki, bugün bankalar açık mı, bankalar arefe günü çalışıyor mu? İşte banka çalışma saatleri.

1 /5 Arefe günü bank çalışma saatleri, özel işlerini halledecek olan vatandaşların gündeminde yer alıyor. Tatil öncesinde işlerini tamamlama gayretinde olan vatandaşlar, 5 Haziran Perşembe arefe günü bankalar kaça kadar açık? sorusuna yanıt arıyor. Peki, arefe günü (bugün) bankalar açık mı, kapalı mı? Kurban Bayramı arefesinde bankalar çalışıyor mu, yarım gün mü?

2 /5 AREFE GÜNÜ BANKALAR AÇIK MI, YARIM GÜN MÜ? 5 Haziran 2025 Perşembe günü, Kurban Bayramı'nın arefe günü olarak takvimde yer alıyor. Resmî tatil uygulamasına göre, arefe günü bankalar ve kamu kurumlarında mesai yarım gün olarak uygulanıyor.

3 /5 Bu kapsamda, Türkiye genelindeki bankalar da 5 Haziran tarihinde yarım gün hizmet verecek. Bankalar saat 13.00'e kadar açık olacak.

4 /5 KURBAN BAYRAMI TATİL TAKVİMİ 5 Haziran 2025 Perşembe: Arefe günü (öğleden sonra tatil) 6 Haziran Cuma: Bayramın 1. günü 7 Haziran Cumartesi: Bayramın 2. günü 8 Haziran Pazar: Bayramın 3. günü 9 Haziran Pazartesi: Bayramın 4. günü



