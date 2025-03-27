2025 Ramazan Bayramı için geri sayım sürerken, bayram tatili planı yapan vatandaşlar Arefe Günü'nün resmi statüsünü merak ediyor. Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından açıklanan dini takvime göre, Ramazan Bayramı’nın Arefe Günü 29 Mart Cumartesi gününe denk geliyor. Bu özel günde hem ibadetlerini yerine getirmek isteyenler hem de tatil programlarını şekillendirenler için resmi tatil durumu önem taşıyor. Peki, Arefe Günü resmi tatil mi, yarım gün mü çalışılır? Ramazan Bayramı arefe günü çalışma saatleri 2025 haberimizde.

1 /4 Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayımlanan 2025 dini takvimi sonrasında bayram arefesi günü belli oldu. Ramazan Bayramı'nın Arefe Günü, 29 Mart tarihinde idrak edilecek.

2 /4 AREFE GÜNÜ RESMİ TATİL Mİ OLACAK?

Arefe gününün cumartesiye denk gelmesi nedeniyle tüm kamu, kurum ve kuruluşları hafta sonunda tatil yapacak. Arefe günü hafta içi olsaydı tüm kamu çalışanları yarım gün çalışacak ve öğleden sonra tatil başlayacaktı.





3 /4 AREFE GÜNÜ MESAİ SAATLERİ Arefe günü yarım gün resmi tatil olduğu için o gün özel sektörde çalışanlar yarım gün mesai ücreti alabilir.